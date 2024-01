Klopp invita a Eriksson a ser entrenador del Liverpool por un día

LONDRES, 20 Ene. (dpa/EP) -

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, ha abierto la puerta a Sven-Göran Eriksson para que pase un día como técnico de los 'reds', después de que el expreparador sueco revelase a principios de este mes que, en el "mejor de los casos", le quedaba alrededor de un año de vida tras serle diagnosticado un cáncer de páncreas.

Durante una ronda de entrevistas televisivas, tras revelar sus problemas de salud, el exseleccionador inglés Eriksson reveló su amor de toda la vida por el Liverpool y cómo siempre había deseado ser entrenador del club.

Robbie Fowler, que jugó a las órdenes de Eriksson con Inglaterra, insinuó en X, antes conocido como Twitter, que se había hecho una llamada para que el sueco de 75 años dirigiera un equipo de leyendas del Liverpool en Anfield en 2024, pero el actual técnico de los 'reds' ha ido un paso más allá.

"No le conozco, desgraciadamente no. Le conozco sin conocerle, nunca nos hemos visto. Sí, obviamente es una noticia muy conmovedora cuando te enteras. Me enteré por primera vez de su admiración o amor por el Liverpool y de que fue aficionado toda su vida. Ahora me he enterado de lo del partido de leyendas y cosas así. Yo no me ocupo de eso, así que no puedo decir nada al respecto", indicó Klopp.

"Lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido a venir aquí y que puede sentarse en mi despacho y hacer mi trabajo durante un día si quiere. No hay ningún problema. Estar en la banda puede ser un poco más difícil. Tenerlo aquí y mostrarle todo y cómo este maravilloso club se ha desarrollado a lo largo de los años, creo que eso es algo que definitivamente le diremos. Puede venir y pasar aquí unas horas maravillosas, estoy seguro", concluyó.