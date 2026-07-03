La KNVB toma medidas contra los insultos racistas dirigidos a los jugadores neerlandeses

El atacante neerlandés Justin Kluivert tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026. - Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 3 Jul. (dpa/EP) -

La federación neerlandesa de fútbol (KNVB) ha anunciado este viernes que ha presentado denuncias penales tras los insultos racistas que recibieron Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville tras fallar sus lanzamientos de penaltis en la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos.

"Por desgracia, nunca es posible garantizar al cien por cien la identificación y sanción de todas las reacciones racistas, pero la KNVB está haciendo todo lo posible por enviar un mensaje muy claro: hay límites, y quien los traspase deberá afrontar las consecuencias", afirmó la KNVB en un comunicado.

El máximo organismo del fútbol neerlandés indicó que el fútbol "une a millones de personas diferentes", mientras que la discriminación tiene el efecto contrario. "Esto va en contra de todo lo que representa el fútbol", había declarado la federación en un comunicado al día siguiente de su eliminación del Mundial. Hasta el momento se han eliminado varias publicaciones ofensivas en X.