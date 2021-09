Koeman: "Lo de buscar otro entrenador es para vosotros"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, defendió a sus jugadores tras empatar con el Cádiz, además de subrayar la actitud y el esfuerzo de su plantilla para "intentar ganar el partido" en el Nuevo Mirandilla (0-0) y afirmó que "lo de buscar otro entrenador" lo deja para la prensa.

"No siempre (se habla de otro entrenador) por un resultado, hay que analizar qué ha hecho el equipo, la actitud del equipo, la entrega del equipo, y sí, estoy descontento porque hemos tenido cuatro oportunidades muy claras y no hemos marcado ningún gol. Y luego jugar con uno menos en la segunda parte ha sido difícil pero me quedo con la actitud de mis jugadores y no con mi situación personal. Lo de buscar otro entrenador es para vosotros", dijo Koeman en rueda de prensa.

"Al presidente le he saludo poco antes del partido en el hotel, hay más días para hablar sobre este tema si el club quiere hablar", añadió sobre su futuro, sin confirmar qué pretendía con su comparecencia el pasado jueves sin atender preguntas de los medios de comunicación.

Preguntado por su expulsión en el minuto 95, Koeman aseguró que no fue fruto de la frustración. "No ha sido por nerviosismo, ha sido por decir al cuarto árbitro que había un segundo balón en el campo y tenía que parar el juego. Te expulsan por nada en este país. He preguntado con toda la tranquilidad y la actitud del árbitro... lo dejo porque no es mi problema", añadió.

"Sabíamos que era un partido complicado ante un contrario que cierra muy bien los espacios, pero también mejoramos en el descanso y lo hablamos. Sabíamos que iban tener un bajón físico y teníamos que tener la paciencia para tener los momentos. Y los momentos los hemos tenido pero no los hemos aprovechado", analizó.

En relación a sus palabras sobre los objetivos del club, repitió que ya ha "dicho varias veces que hay que intentar siempre ganar cada partido". "Intentar siempre ganar títulos pero hay que ser realistas, ver la plantilla que tenemos, la gente que falta, y también he dicho que si tenemos a todos disponibles será otra cosa porque hoy en día faltan siete jugadores que pueden ser titulares en este equipo", recordó.