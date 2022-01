Koke: "Espero que el futuro de Simeone en el Atlético sea largo, pero todo tiene un inicio y un final"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección espera que el futuro de Diego Pablo Simeone en el club rojiblanco sea "largo", aunque es consciente de que todo tiene "un inicio y un final", y ha asegurado que la vida del técnico argentino "es el fútbol".

"Es como la vida: nacemos y un día nos toca morirnos. Siempre hay un inicio y un final. Cuanto más largo sea, mucho mejor para todos", señaló antes de la VI Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). "Quien haya podido ver el documental puede ver lo que representa como persona y lo que siente. Su vida es el fútbol, totalmente. Vive cada día con pasión, con su familia y en su trabajo, y es de agradecer para los que vivimos del fútbol", añadió sobre el reciente documental del 'Cholo'.

Además, afirmó que "todas las críticas" hacia el técnico argentino y el equipo tras los malos resultados "son respetables". "Nuestro trabajo es ganar todos los partidos y después la gente opina. Nosotros estamos centrados en hacer bien las cosas dentro del terreno de juego y en ganar partidos", apuntó.

Por ello, el centrocampista madrileño todavía no quiere pensar en títulos. "Primero vamos a pensar en el Barcelona y en intentar ganar allí, que yo aún no he tenido la suerte de hacerlo y ojalá sea la primera vez", manifestó.

Por último, Koke no quiso opinar sobre la posible llegada al equipo de Reinildo Mandava, defensa del Lille. "No lo conozco. No sé si es verdad o no; si es así, bienvenido sea, todo lo que sea sumar dentro del grupo es bueno", concluyó.