Koke y el horario del derbi: "Para un mayor espectáculo necesitamos descanso"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Como futbolista, me gusta descansar para competir mejor. Yo no pongo los horarios, nos adaptamos, no es excusa. Tenemos 48 horas menos, esta vez somos los afectados, ojalá no nos vuelva a ocurrir, para un mayor espectáculo necesitamos descanso. La hora no nos acompaña mucho, nos gustaría que hijos y familia pudiera ir, así que a apretar el culo", lamentó el mediocentro desde la sede de LaLiga durante la presentación de la colección de cromos de Panini.

Así se refirió el capitán rojiblanco al horario del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se disputará el próximo 29 de septiembre a las 21.00 horas, un horario que ha generado polémica por el menor descanso de los rojiblancos, que juegan la jornada previa solo tres días antes.

Koke también valoró los diferentes fichajes del Atlético de Madrid este verano, con el argentino Julián Álvarez como punta de lanza. "Ha sido un mercado muy bueno para el club, ha hecho un esfuerzo muy grande. Se está adaptando poco a poco, ojalá dé el nivel que sabemos que puede dar, dará muchas alegrías", deseó.

"El club ha subido el nivel de competencia y ha hecho un esfuerzo para ilusionarnos. Pero toda esa gente nueva y los que estamos tenemos que dar un paso adelante y subir el nivel de exigencia. Es difícil competir contra Barça y Real Madrid, pero tenemos que competir por LaLiga", agregó.

En concreto, destacó la "energía" de Robin Le Normand, que ya tiene "una jerarquía importante y tendrá más con el tiempo". "Está asumiendo de manera espectacular su rol, con un grandísimo nivel y ojalá lo mantenga, porque necesitamos un nivel alto en defensa", elogió, antes de poner en relieve el papel del inglés Connor Gallagher.

"Es un chico tranquilo, un tipo espectacular, está aprendiendo el idioma, intentando adaptarse. Pelea todos los balones y se deja todo, necesitamos jugadores así. Va a dar muchas alegrías al Atleti en el presente y el futuro", afirmó.

Además, no se olvidó de los que ya están en la plantilla, como Antoine Griezmann. "Es el mejor jugador del equipo casi siempre en cada partido, más que reivindicarse, ojalá tener la suerte de conseguir un título de Liga con él. No tiene que demostrar nada a nadie, es de los mejores del mundo", resaltó.

"Que salga gente de la casa con un futuro enorme es un orgullo. Todos los atléticos y entrenadores han trabajado para el día que yo no esté ver a una figura como la de Pablo Barrios. Le deseo lo mejor, porque lo mejor para él será lo mejor para el Atleti", concluyó.