Kroos: "Es un momento clave de la temporada y estamos positivos"

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, tiene claro que con la disputa de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain llega "un momento clave de la temporada" que afrontan "positivos" para superar a un rival con "muy buenos futbolistas en todas las líneas".

"Es un momento clave de la temporada, pero ya llegaron en años pasados enfrentamientos difíciles contra Bayern, Atlético o Juventus y todos ellos son grandes equipos. Este rival también los es y estamos positivos para estos partidos", comentó Kroos en el espacio 'Encuentro Cinco Estrellas' de Mahou.

Para el madridista, "no son solo tres grandes jugadores en el PSG", referencia a Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, sino que "son los once". "Tienen muy buenos futbolistas en todas las líneas, es un gran equipo y será difícil", apuntó.

"Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro juego y eso será lo más importante. Somos optimistas porque también tenemos muy buenos jugadores", advirtió al respecto el internacional.

Por otro lado, Kroos reconoce que su paso por el Real Madrid "está siendo fantástico desde el primer día". "Este el club más importante del mundo, hemos logrado muchas cosas en los últimos años y espero que lo sigamos haciendo en el futuro", confesó.

"Me quedo con todos los títulos, fue especial mi primera liga de este último año porque tenía el objetivo de ganarla en España, y por supuesto las dos últimas Copas de Europa, que es el título más difícil de ganar porque hay grandes equipos en Europa", agregó.

En este sentido, el alemán cree que es "increíble" ganar la 'Champions' dos veces seguidas. "Supongo que la clave es mantener la motivación y el hambre de ganar, pero fue posible para este equipo porque tiene esa motivación. El año pasado conseguimos repetir título porque trabajamos más fuerte aún que el anterior y esperamos que se repita", deseó.

El centrocampista también habla de su fundación, algo que considera que era necesario porque "hay mucha gente y niños con grandes problemas". "Y no sólo debe ser cosa de futbolistas cuando tienes una gran vida, con mucho dinero y sin problemas. Debe ser normal que ayudemos a la gente que lo necesita y yo intento hacerlo lo mejor posible", recalcó.

"Llevo tres años y medio en Madrid y me encanta. Me gusta el clima cálido, mi familia y mis hijos disfrutan de poder estar al aire libre tranquilamente. Aquí hay sol y es lo que más me gusta. Todos los sitios tienen cosas buenas y malas, pero España tiene muchas positivas. Otra cosa que me gusta es la comida que está muy buena porque en Alemania no tenemos el jamón que tenéis aquí. Mi vida favorita, de todas formas, es vivir en Alemania porque es mi país y mi lengua materna aunque ahora estoy disfrutando", sentenció el alemán.