Kroos prefiere ser comentarista deportivo antes que entrenador cuando se retire

BERLÍN, 1 Dic. (dpa/EP) -

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, ha asegurado que no aspira a trabajar como entrenador cuando finalice su carrera profesional y que le interesaría más probar la profesión de comentarista deportivo.

"Podría imaginarme sentarme junto a un comentarista genial y comentar ciertas cosas. Eso es algo diferente a lo que hace un experto que dice lo que estuvo bien o mal después del partido", indicó Kroos en el avance de una entrevista a MagentaTV que se emitirá el viernes.

El Germano, de 30 años, dijo que no se ve a sí mismo como técnico profesional y que solo entrenaría "tal vez a un pequeño equipo juvenil". "No quiero el estrés de viajar, pasar media vida en hoteles y estar lejos de la familia, ya no quiero eso más", explicó el campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

En la entrevista, Kroos defendió sus vuelos de vuelta a casa inmediatamente después de los partidos como visitante con un avión privado, aunque lleguen a costar 30.000 euros. "Para mí esto no es ninguna estupidez porque estoy en casa cuando mis hijos se despiertan por la mañana. Por eso estoy dispuesto a pagar todo el dinero del mundo", dijo.