Kroos: "Ramos saldrá con frecuencia si preguntas a 100 delanteros contra qué defensa les gustó jugar menos"

BERLÍN, 23 Jun. (STATS Perform/dpa/EP) -

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, se deshizo en elogios hacia la figura de su ya excompañero Sergio Ramos, "el mejor capitán" que ha visto, y cuyo nombre saldrá "con bastante frecuencia" si se encuesta a delanteros de otros equipos el defensa que más complicaciones les trajo.

"Si le preguntas a cien delanteros rivales contra qué defensa les gustó menos jugar, el nombre de Ramos se mencionará con bastante frecuencia. Fue bueno tenerle en nuestro equipo", aseguró Kroos en el podcast que tiene con su hermano Felix.

El germano se mostró "seguro" de que el de Camas, con el que compartió vestuario durante siete temporadas, volverá al club, "sea cual sea su papel". "También sería una negligencia no tener a alguien así en el club y retenerlo. Todavía puede aportar mucho en el futuro", advirtió.

"No conozco al Real Madrid sin Ramos. Parecía inconcebible que no fuera a terminar su carrera en el Madrid y yo esperaba que se quedara. No sólo es un jugador de primer nivel, sino también el mejor capitán que he visto porque siempre luchó por el equipo dentro y fuera del campo. Los siete años que pasé con él, como jugador y como persona, fueron increíbles", subrayó el centrocampista.

Sobre el futuro del central andaluz, el futbolista alemán no lo tiene claro. "No estoy seguro de dónde irá después del Real Madrid, pero estoy seguro de que tomará una buena decisión", sentenció.