Kylian Mbappé: "Podemos hacer grandes cosas este año"

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé - -/Le Pictorium via ZUMA Press/dp / DPA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid) ha asegurado que el conjunto blanco puede "hacer grandes cosas" esta temporada, después de ser elegido por los aficionados madridistas como Jugador Cinco Estrellas del mes de agosto, un reconocimiento que ha agradecido destacando sus ganas de seguir creciendo y ayudar al equipo.

"Tenemos muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos hacer grandes cosas este año. Siempre con la felicidad de jugar aquí, sé que es un privilegio", señaló Mbappé tras recibir el galardón.

El atacante francés valoró también positivamente el inicio de temporada del Real Madrid y confió en mantener la línea mostrada durante el primer mes de competición. "Hemos empezado la temporada de manera positiva. Espero que sigamos así. Pienso que hay mucho éxito para esta temporada", apuntó.

Además, destacó la llegada de los nuevos fichajes y el proceso de adaptación de la plantilla, con el objetivo de que todos los jugadores avancen en una misma dirección.

"Siempre está bien ver nuevas caras. Vienen con ganas de ayudar al escudo, al Real Madrid. Hemos intentado adaptar a todo el mundo de la mejor manera posible, para ir todos en la misma dirección", explicó.