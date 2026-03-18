LaLiga bate récord de ingresos con 5.464 millones de euros y supera los 17 millones de espectadores

1070424.1.260.149.20260318133749 Balón de LaLiga EA Sports en la temporada 2025-26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga batió récord de ingresos totales normalizados --sin las llamadas 'palancas'-- en la temporada 2024-25 alcanzando los 5.464 millones de euros, un 8,1% superiores a la campaña anterior, y también de asistencia a estadios, superando los 17 millones de asistentes y con una ocupación del 84,5%.

Según el Informe Económico Financiero de LaLiga de la temporada 2024-25, presentado este miércoles en Madrid por el presidente de la entidad, Javier Tebas, y el director general corporativo, Javier Gómez, los ingresos totales normalizados en el curso 2024-25 fueron de 5.464 millones de euros, por los 5.054 de la temporada anterior, un 8,1% más.

"En la 2025-26 acabaremos por encima de los 5.700 millones y en la 26-27 se rozarán los 6.000 millones, que se batirán "con total seguridad" en la 27-28", avanzó Javier Gómez, que también explicó que de esa cifra, 1.584 millones responden a ingresos comerciales.

Además, hubo ingresos por traspasos de jugadores por valor de 797 millones, por lo que se consolida una "creciente apuesta por la retención y desarrollo del talento propio", según destacó LaLiga en su informe, junto con una planificación deportiva "más orientada al medio y largo plazo". Todo ello, "frente al incremento artificial de los precios de los traspasos en la Premier League".

Y esto deja "preocupados" a LaLiga. "Según su nuevo reglamento, no deben tener un coste de plantilla superior al 85% de la cifra de negocio más la suma de traspasos. Van a ocurrir dos cosas: los precios de traspasos se van a reventar y se va a crear una burbuja en Inglaterra que nos va a afectar al resto de competiciones. Va a ser peor de lo que es ahora. Tenemos que ir vigilando cómo nos puede ir afectando", avisó Javier Gómez.

Para Javier Tebas, "el fútbol inglés está en un proceso bipolar". "La Premier toma sus decisiones y el Gobierno quiere 'fair play'. Veremos hasta qué nivel llega el regulador", expresó el presidente de LaLiga durante el evento.

En el informe presentado, LaLiga sacó pecho del sistema español que apoya a los jugadores formados por los propios clubes. Y es que el valor de los canteranos en España es de 1.470 millones, el mayor de las cinco grandes ligas, con un porcentaje de minutos de 19,8%.

"Esta manía que tenéis de que se invierte poco... Se derrocha poco. Si sobrevaloras jugadores que luego no utilizas... Cuántos ejemplos hay así en la Premier League. El modelo del fútbol español está mucho más enfocado a la cantera históricamente, por eso la inversión de los clubes procuran mirarlo bastante bien", analizó Tebas.

Los clubes españoles, con un resultado después de impuestos de -70 millones, siguen aumentando las inversiones, y la neta, "perfectamente estructurada a lo largo del tiempo", se sitúa en 984 millones --la temporada 2023-24 fue de 877 millones--, con una inversión en infraestructuras de 885,7 millones. Además, el patrimonio neto de los clubes en la 2024-25 fue de 2.393 millones, un 10% más que la 23-24.

El curso 2024-25 también fue de récord a nivel de asistencia a los estadios. Así, la pasada campaña se superaron los 17 millones de espectadores y la ocupación media a recintos españoles fue del 84,5% en LaLiga EA Sports, cuando en la temporada 2018-19 fue de 72%. "Esta temporada terminaremos con 18 millones de asistencia", aseguraron desde LaLiga, destacando también los 399 millones de ingresos por 'matchday' en la 24-25.

"Puede haber problemas puntuales, pero el dato que dice que la situación económica es correcta es que los grandes bancos del mundo quieren financiar proyectos con clubes españoles", resaltó Tebas, insistiendo en la importancia de seguir creciendo en asistencia. "Siempre leo lo de 'la devaluada Liga de Tebas'. Hay muchos más millones de asistencia, hemos pasado a más de 84% (de ocupación), y nos queda margen de crecimiento, queremos llegar a un 95%", deseó.

Javier Gómez reiteró que "LaLiga no renuncia a aportación de capital, pero está limitado, con los mismos límites que marca UEFA" --en tres temporadas no puede perder la suma de 60 millones de euros más aquello que gaste en femenino, cantera y secciones--. "Y eso lo pueden utilizar para traer jugadores", recordó.

"Es una competición sostenible, más allá de cuestiones puntuales de clubes. Los problemas que tiene la competición es que cuando un club desciende, lo pasa mal. Pero es sostenible y va a seguir siéndolo. Hemos pasado de puntillas por la situación del COVID, eso ha demostrado que el sector estaba preparado y tenía la fortaleza suficiente. No ha habido impagos, la competición está equilibrada, podríamos estar mejor, pero no tenemos ningún temor a la situación actual", zanjó.

Finalmente, Gómez celebró que el control económico de LaLiga ayude a "crear un cultura en los propios clubes". "Creemos que el mercado de verano estará en la misma línea, no habrá locuras, se seguirá apostando por la gente que se han formado en las mejores canteras del mundo. La cifra crecerá con valores lógicos, pero no esperamos un vuelco en el mercado", auguró.