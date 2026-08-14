LaLiga EA Sports recupera a tres de sus históricos

Archivo - El jugador español Isco Alarcón durante un partido con el Málaga CF. - JOSE ORTEGA - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander, el Deportivo de A Coruña y el Málaga CF regresan esta temporada a la Primera División del fútbol español tras varias temporadas en las que han llegado a estar hasta en la tercera categoría nacional, recuperando un estatus de histórico que siempre perteneció a las tres entidades.

127 temporadas en Primera División acumulan Deportivo de A Coruña (46), Racing de Santander (44) y Málaga (37) desde que se fundara la máxima categoría del fútbol español, 130 si contamos la que está a punto de arrancar. Un dato que manifiesta la magnitud de cada uno de los tres equipos que ascendieron el pasado curso a LaLiga EA Sports, y que lo coloca como uno de los más relevantes del siglo XXI.

Y es que los tres clubes se encuentran entre los 20 con más participaciones en la historia de Primera División, ocupando el 13º, 15º y 18º puesto. Además, Real Zaragoza y Real Valladolid son los únicos equipos que no participarán en LaLiga EA Sports 2026-27 que superan las cifras de Deportivo y Racing, mientras que a estos se suman Real Sporting y Oviedo en el caso del Málaga. Esto supone que 14 de los 20 participantes se encuentran en el Top 20 histórico de esta lista.

Pero más allá de lo numérico, las tres entidades tienen hitos relevantes, sobre todo el Deportivo, antaño el 'Súper Dépor' que se codeó con los grandes desde los 90 hasta a principios del siglo XXI. De hecho, forma parte del club de los nueve equipos que han conseguido ganar el título de Liga al menos una vez. El conjunto gallego lo logró en la temporada 1999-2000, a lo que hay que sumar dos Copas del Rey, en la 94-95 y la 2001-2002, y tres Supercopas de España (1995, 2000 y 2002).

Además, los coruñeses se establecieron en Europa durante finales del siglo XX y principios del XXI, llegando a ser semifinalista de la Liga de Campeones en 2004 y de la extinta Recopa en 1995. Unos años en los que fueron capaces de conquistar grandes escenarios europeos como Old Trafford, Múnich, Turín o Highbury. Ahora, aunque con pretensiones mucho más modestas, regresan al escenario que nunca debieron abandonar.

Y es que la historia reciente del conjunto gallego está lleno de sombras. Entre 2011 y 2018 acumularon tres descensos a Segunda División, siendo el último de ellos el más traumático. Desde entonces no habían regresado a la máxima categoría, estando en el infierno de la Primera RFEF durante cuatro temporadas. Pero todo cambió en los últimos tres años, donde dos ascensos le han devuelto a la élite.

EL MÁLAGA, DE LA CHAMPIONS AL INFIERNO

Los casos de Racing de Santander y Málaga son similares. Ambos vivieron en el siglo XXI algunos de los mejores momentos de su historia, pero la llegada de propietarios que resultaron no ser lo que parecían se los llevó por delante. Ambos tuvieron que sobreponerse al caos institucional a base de una masa social que nunca dejó solo al equipo, evitando que el club quedara a la deriva.

Los malagueños, de la mano de Manuel Pellegrini, fueron protagonistas de fútbol español durante las temporadas 2011-2012 y 2012-2013. En la primera de ellas conseguirían su mejor resultado histórico en la Liga y un billete para disputar la Liga de Campeones, todo ello con un equipo de ensueño con jugadores como Santi Cazorla, Isco Alarcón o Joaquín Sánchez.

La confirmación del proyecto de Pellegrini llegaría al curso siguiente, en el que deslumbraron en Europa. Más allá de mantener la regularidad en Liga y acabar quintos, llegaron a unos históricos cuartos de final en la Liga de Campeones, donde solo un gol postrero del Borussia Dortmund en una más que polémica vuelta de cuartos de final, acabaría con el sueño de un equipo que fue capaz de ganar al Milan o eliminar a un histórico como el Oporto.

Pero tras estas temporadas llegaría la crisis institucional de la entidad, que acabaría traduciéndose en un descenso a Segunda en 2018, al que le seguiría otro a Primera RFEF en 2023. Sin embargo, dos ascensos en tres años le han catapultado a Primera División, donde buscará consolidarse y crecer de la mano de una cantera y una afición que se han convertido en los mayores estandartes del club.

Por su parte, el Racing de Santander también fue muy protagonista en el fútbol español en la primera década del siglo XXI. Lejos quedaban el tercer y cuarto puesto de los cántabros en la temporada 1930-1931 y 1933-1934, respectivamente, cuando Marcelino García Toral se hizo cargo del equipo en el verano de 2007. Un curso en el que los santanderinos acabarían sextos en Liga y conseguirían la primera clasificación europea de historia para el club.

60 puntos lograría aquel equipo histórico en el que Jorge López, Pedro Munitis, Nikola Zigic, Ezequiel Garay o Toño eran las estrellas. Un buen rendimiento al que se sumó las semifinales de Copa del Rey en las que cayeron derrotados frente al Getafe, un hito en la competición del K.O. que igualarían dos años después con Miguel Ángel Portugal en el banquillo, con la irrupción sublime de un jovencísimo Sergio Canales.

Pero como sus dos compañeros de ascenso, el Racing también tuvo que tocar fondo antes de regresar a Primera. La entidad estaría a punto de desaparecer en el año 2014 sumido en una quiebra económica que llevó al equipo a negarse a disputar el balón en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, un acto con el que buscaban la dimisión de Ángel Lavín, entonces presidente del club.

En esa temporada, el equipo cántabro se encontraba en Segunda División B, después de dos descensos consecutivos, en lo que sería el comienzo de más de una década de peregrinación por el desierto. Pero tras siete temporadas en la tercera categoría del fútbol nacional y otras siete en la categoría de plata, el conjunto cántabro vivirá su 38ª participación en Primera División.