LaLiga insta a combatir el "caballo de Troya" de las "mafias del cibercrimen" de fútbol pirata

LaLiga lanza un nuevo vídeo contra la piratería - LALIGA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha lanzado este viernes un nuevo vídeo alertando de los peligros de la piratería, asegurando que la oferta gratuita de "fútbol en directo" no es más que "un nuevo caballo de Troya" construido por "sofisticadas mafias del cibercrimen", cuyo único objetivo es robar "datos personales" y que generan "daños devastadores" en el sector del fútbol.

El fraude audiovisual es la mayor amenaza a día de hoy para la sostenibilidad de la industria del deporte y del entretenimiento. ⚠️



Es la puerta de entrada a sofisticadas mafias que roban datos, dinero y destruyen la industria. 🐴🔐



Combatir el fraude audiovisual exige una… pic.twitter.com/5nCU2cFeat — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 27, 2026

En el vídeo, la patronal compara la entrada en los hogares de webs de fútbol pirata o listas IPTV con la del caballo que los griegos construyeron durante la guerra de Troya para infiltrarse en la ciudad. "Hace miles de años, un regalo aparentemente inocente destruyó una civilización entera. Era hermoso, atractivo, irresistible, pero ocultaba una amenaza", comienza el vídeo.

"Hoy enfrentamos un nuevo caballo de Troya, digital, seductor, con una promesa aparentemente irresistible: fútbol en directo y al alcance de tu mano. Con un solo clic, millones de aficionados le abren las puertas de sus dispositivos, hogares y vidas privadas. Parece sencillo e inocente, pero como en Troya, el peligro está adentro", continúa.

En este sentido, recalcó que todos estos agentes buscan solo "un beneficio económico". "No son Robin Hood virtuales regalando fútbol a los aficionados. Son sofisticadas mafias del cibercrimen, generando millones con el robo de propiedad intelectual y datos personales. Mientras los aficionados disfrutan ese partido, los invasores actúan. Roban datos personales, instalan malware en los dispositivos y capturan información bancaria", indica.

"Y a lo largo del proceso de piratería, intermediarios tecnológicos lo alimentan y monetizan con publicidad, alojamiento y herramientas para ocultarse. Todos ellos conocen el daño, pero priorizan el beneficio económico sobre la ley, la propiedad intelectual y la seguridad de los usuarios", prosigue.

Así, LaLiga recalca que "la amenaza para el fútbol es real" y llama a estar "unidos contra el fraude audiovisual". "Cada transmisión ilegal genera daños devastadores que suponen entre 600 y 700 millones de euros al año de pérdidas sólo en LaLiga. 194.000 empleos en riesgo y el peligro de perder el futuro del fútbol a corto plazo", manifiesta.

"LaLiga lidera una batalla global a nivel judicial, institucional, educacional y tecnológico contra estas mafias y sus colaboradores. Pero se necesitan más apoyos, reguladores, instituciones deportivas, empresas tecnológicas, todos vosotros. Urge jurisprudencia eficaz, responsabilidad de las grandes tecnológicas, concienciación y unión. Con cada apoyo, nuestra defensa se hace imparable. Juntos y sólo juntos, se puede erradicar el fraude audiovisual y proteger la integridad, sostenibilidad y futuro del fútbol que amamos", concluye.