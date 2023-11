LaLiga lanza un documental que desvela cómo se gestó su transformación estratégica

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha lanzado este viernes 'The Power of Our Fútbol', un documental que refleja el reto de la organización deportiva y su proceso de transformación estratégica como marca, ya disponible en LaLiga+, DAZN, en el perfil de la competición en YouTube y, a partir de 8 de noviembre, en Movistar Plus+, según un comunicado.

Producida por LaLiga Studios, la pieza desgrana en 28 minutos la transformación del mayor ecosistema de fútbol del mundo a través de los testimonios de protagonistas de la competición.

El documental detalla "cómo se abordó la estrategia inicial hasta definir un posicionamiento y unos valores que dieron lugar a una nueva identidad visual, verbal y sonora más acorde a la realidad de la marca y el consumo actual", también con nuevos grafismos.

Para el director general de LaLiga, Óscar Mayo, explicó qué esta temporada era el "momento idóneo" para la transformación como marca, ya que "nunca en la historia se había consumido contenido deportivo de una forma tan intensa como se hace ahora". "El consumo de deporte no es que esté bajando, se está incrementando. De hecho, yo creo que estamos en un momento de consumo que nunca en la historia lo hemos vivido", agregó.

En el documental, los espectadores podrán descubrir cómo se gestó el acuerdo con el nuevo patrocinador, EA Sports, "una gran oportunidad" con "una marca con un territorio compartido" para "construir una misión conjunta", según el adjunto a la Dirección General Ejecutiva y director Comercial y de Marketing, Jorge de la Vega.

Además de contar con la participación de Javier Tebas, Óscar Mayo o Jorge de la Vega, la pieza da voz a David Jackson, vicepresidente de Marca de EA Sports; Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LaLiga; Álex Pallete, fundador y director de Estrategia de Picnic; Borja Blanco, director creativo de Grávita; o Lucas Paulino, fundador y director creativo de El Ruso de Rocky, entre otros.