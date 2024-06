LaLiga y el Ministerio de Inclusión firmarán un convenio para ceder el uso de MOOD para monitorear discursos de odio

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmarán a partir de la próxima temporada 2024-2025 un convenio de colaboración con el objetivo de luchar contra el racismo en el ámbito deportivo y promover la inclusión, incluyendo la cesión del uso de 'MOOD', una herramienta de escucha activa de discursos de odio en redes sociales.

Así lo anunciaron la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la presentación del balance de la campaña de sensibilización en la lucha contra el racismo 'Este partido lo vamos a ganar', en la sede de la patronal en Madrid.

La entidad cede al Ministerio una herramienta que analiza los discursos de odio y que ahora "va a permitir optimizar la estrategia de monitorización que ya lleva a cabo el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)".

Esta cesión formará parte de un convenio acordado entre el Ministerio y LaLiga, en el que además de compartir la herramienta para prevenir episodios de violencia, atajarlos y trabajar de forma concreta contra racismo y xenofobia, se desarrollarán campañas de comunicación y concienciación, así como formaciones a través de un módulo sobre racismo en el fútbol de base, y otras colaboraciones con la Fundación LaLiga.

"La herramienta 'MOOD' nos servirá para crear estrategias especiales. Ampliamos el campo de actuación. Estamos convencidos de que este convenio supondrá un antes y un después en la lucha contra la violencia y el odio", celebró Tebas durante el evento celebrado en Madrid.

Mientras, la ministra Saiz apuntó que esta colaboración permitirá una "cooperación más amplia" entre las entidades. 'MOOD' nos permitirá medir, analizar y combatir el discurso de odio de forma mucho más ágil. Vamos a materializar sinergias supereficaces para combatir de manera poderosa estos discursos", agregó.

La ministra y Tebas compartieron este anuncio durante la presentación del balance de la campaña de sensibilización 'Este partido lo vamos a ganar'. Esta tuvo una duración de cuatro semanas, con el objetivo promover la inclusión y generar debate para erradicar las conductas discriminatorias en el ámbito del deporte.

Se trata de la primera campaña colaborativa entre LaLiga y el Ministerio. Durante la misma, se desarrollaron diversas actividades informativas desde el ámbito del fútbol, en línea con las acciones de la plataforma LaLiga VS. Además, forma parte del proyecto europeo SCORE ‘Ciudades Deportivas que se oponen al Racismo en Europa’, que lidera el propio Ministerio a través del OBERAXE.

La campaña apareció en más de 85 medios nacionales e internacionales, con alcance de 200 millones de personas. Gracias también a la publicación de más de 100 posts en redes sociales que generaron más de 300.000 impresiones. Además, se produjeron más de medio millón de aperturas de la 'newsletter' de la iniciativa. España fue el país en el que más impactó (86,22%), con Irlanda (3,06) y Austria (2,04) cerrando el 'top 3'.

En el evento, también se llevó a cabo una mesa redonda con el futbolista hispano-angoleño Thaylor Lubanzadio, víctima de racismo en 2017 al recibir insultos por parte de un rival en la Copa Federación; la exjugadora de baloncesto Cindy Lima; y la exjugadora de rugby Patricia García.

La campeona del Eurobasket en 2013 reconoció que este tipo de actos "dan esperanza en la lucha contra 'gigantes'". "Somos un pequeño ejército que queremos que la brújula cambie. A veces me da la sensación de que lucho muy sola", lamentó.

"No hay grises, o estás contra el racismo o eres un racista, también lo eres si no dices nada, lo eres extremamente. Si no haces nada, será una lucha solitaria. Las cosas cambian cuando el mensaje es contundente y masivo, una posición tibia es una posición racista", sentenció.

Por su parte, Lubanzadio explicó que el caso sufrido en 2017 le sirvió para involucrarse más contra el racismo y para "aprender valores" que ahora transmite a los niños. "Educar a los más pequeños es una de las soluciones para cambiar esa mentalidad", apuntó. "Estar cerca es fundamental cuando pasan este tipo de casos, tener tu círculo de confianza al que acudir. Yo lo eché en falta", relató.

Finalmente, Patricia García, diploma olímpico en Río 2016 y responsable de la ONG PGR, resaltó la labor de la entidad "de pegamento y altavoz" en la lucha contra el racismo y a favor de la inclusión. "Elegí el rugby porque esos valores los lleva al máximo. Hay que crear puentes entre todos nosotros, los que estamos comprometidos con esta lucha. "Debemos ser partícipes y activistas en este cambio", concluyó.