Lamine Yamal sigue sin entrenarse y De Jong se acerca al alta médica

Entrenamiento del FC Barcelona antes de visitar al Newcastle en la primera jornada de la Fase Liga de la 'Champions' 2025/26 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal sigue sin poder entrenarse junto a sus compañeros y apunta a que no podrá disputar el estreno de este jueves en la Fase Liga de la Liga de Campeones contra el Newcastle, en St James' Park, en un encuentro en el que sí podría estar el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que acumula dos sesiones de entrenamiento con el grupo.

Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis tras su participación con la selección española, ya no pudo jugar contra el Valencia CF el pasado fin de semana y, con un tratamiento en la zona afectada y sin poder entrenar con el grupo, apunta a que se perderá el primer partido de la Fase Liga en la 'Champions'.

Por contra, en la última sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, este martes por la mañana, sí estuvo con el grupo igual que el lunes el centrocampista Frenkie de Jong, ausente el día del Barça-Valencia por una lesión que arrastraba tras participar con su selección.

También se ejercitaron con el primer equipo el portero Diego Kochen y los jugadores Jofre Torrents y Toni Fernández, del filial. El equipo se desplazará el miércoles a Newcastle, donde el técnico Hansi Flick y un jugador comparecerán en rueda de prensa antes del entrenamiento sobre el césped del St. James' Park, escenario que el FC Barcelona no pisa desde hace 22 años.