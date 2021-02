Laporta aboga por unir las dos partes de un 'Espai Barça' "sostenible" y un mayor Palau

Califica de "ventajismo fuera de lugar" atribuir la derrota en Sevilla a no fichar a Èric García

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha señalado este jueves que tras pedir una auditoría sobre el 'Espai Barça' estudiarán a fondo un proyecto que permita unificar las dos zonas, reformar por completo el Camp Nou, haciéndolo una referencia de estadio sostenible, y dar prioridad a un nuevo Palau Blaugrana mayor del que está planificado.

"Es quizá el proyecto más emblemático del Barça en los próximos años. Es nuestra obligación actuar con la máxima responsabilidad ante un proyecto de gran envergadura, también económica, y que se produce en un momento de máxima dificultad. Los grandes retos no nos asustan, nos estimulan para hacer un Barça más grande", aseguró Laporta en rueda de prensa.

Un reto que parte de un proyecto heredado, pues el 'Espai Barça' como tal nace de las anteriores Juntas Directivas, y que pretende auditar, primero, y mejorar, después, para sacar la máxima ventaja y rendimiento económico. Eso sí, lamentó que su 'proyecto Foster', que dejó "trabajado y listo para firmar", fuera tumbado y que ahora tengan que lidiar con un 'Espai Barça' cuyo presupuesto "ha aumentado".

"El Barça necesita un estadio a la altura de su historia y proyección, y de su afición. El Camp Nou necesita una renovación profunda para no quedarnos atrás, los rivales ya lo han hecho. Hace 10 años, para mí en decisión errónea, se decidió detener el proyecto que habíamos hecho y que estaba trabajado. Ahora hay esto, y hay que aceptarlo porque este es el deseo del socio y es una necesidad de primer orden", argumentó.

En lo económico, teme que el 'Espai Barça' cueste más de los 825 millones de euros que dijo la última Junta Directiva, y que en principio eran 600 millones. No obstante, Laporta estaría de acuerdo con el contrato firmado y pendiente de aprobación en Asamblea con Goldman Sachs, aunque debería "actualizarse y estudiarse". "Es una opción contemplada, aunque corta en importe", detalló sobre ese acuerdo con el grupo de inversión para la financiación del 'Espai Barça'.

Otro aspecto sobre le que dilucidar es el siguiente: "Decidir si jugar dos años y medio en otro estadio mientras se hacen las obras o compaginarlas con los partidos en el Camp Nou durante cuatro o cinco años". "Lo ideal sería el caso del Athletic Club, jugar en San Mamés y al lado construir el nuevo, pero no puede ser. No queremos tomar una decisión de riesgo antes de la 'Due Diligence'", reiteró Laporta.

"Si nos vamos a jugar dos años y medio a Montjuïc, el estadio podría estar listo apretando mucho para el 125 aniversario del club. Si hay simultaneidad entre construcción y uso, nos vamos a cinco o seis años de obras, yendo rápido, y no podremos asegurar que en algún periodo pueda ir el público al estadio. Y siempre había alguna zona sin público", explicitó.

Como novedades a aportar al proyecto, dos bien destacadas. Por un lado, que el Camp Nou y todo el 'Espai Barça' sea sostenible. "La sostenibilidad será una área estratégica del club. El 'Espai Barça' nos tiene que visualizar como referencia mundial en políticas social y éticamente responsables. Es un compromiso que asumimos y llevaremos a cabo con mucho gusto, porque estamos muy comprometidos con la sostenibilidad", comentó.

Por otro lado, que sea un espacio unificado. "No nos gusta que el 'Espai Barça' esté partido en dos partes, como si el fútbol fuera una cosa y el baloncesto, otra. No nos gusta y no entendemos por qué se mantiene esa partición. Nos gustaría unirlos, y hacer ciudad y poder ir de un sitio a otro. Tener un espacio único en un emplazamiento único", explicó la miembro de su candidatura Maria Elena Fort, que aportó que una propuesta sería tunelar la avenida Arístides Maillol que separa ambas zonas del 'Espai Barça'.

En cuanto al Palau Blaugrana, quieren darle prioridad pero dotarlo de mayor capacidad. "Manifestamos compromiso absoluto con la construcción, lo antes posible, del Palau Blaugrana. El proyecto de unos 10.500 espectadores no nos permite acoger una 'Final Four' y debemos ser ambiciosos, reconsiderar el Palau y nuestro compromiso es hacer el mejor Palau posible", señaló Fort.

Por otro lado, Joan Laporta habló de la actualidad blaugrana, y lamentó que se quiera hacer un uso ventajista de la no llegada del central del City Èric García. "Ayer tuvimos un mal resultado, después de nueve victorias seguidas. Me parecería de un ventajismo fuera de lugar decir que ha sido por ese motivo", lamentó.