Laporta, sobre los 'Boixos' en Lyon: "Venían en autocares que organizaba el club"

Publicado 20/02/2019 17:51:01 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha manifestado este miércoles que a su entender, y según lo que le han comentado los aficionados radicales de los 'Boixos Nois' que se desplazaron a Lyon y entraron al Groupama Stadium, y se encararon con aficionados blaugranas situados en la misma zona, lo hicieron en autocares organizados por el FC Barcelona.

"Es muy grave porque he recibido llamadas de aficionados y amigos que se han sorprendido por cómo llegaron y consiguieron las entradas y además de cómo amedrentaron a la afición del Barça. Hay que preguntarle al club por qué pasa esto porque llegaron en autocares que organizó el propio club", manifestó a los medios.

Laporta, que asistió a la presentación en Barcelona del 'World Soccer Congress' que tendrá lugar en abril en el Hotel Sofía, calificó de "muy grave y muy triste" lo sucedido, con miembros de los 'Boixos Nois' que él expulsó del Camp Nou y del club en la grada del feudo del Lyon y ocasionando problemas a otros aficionados culés.

"Es muy triste encontrarte que por un grupo de personas violentas nos metan a todos en el mismo saco. Que hayan grupos violentos que se dediquen a asustar a tu propia afición y que además tengan facilidades de conseguir entradas es muy grave. Esto debe explicarse y averiguarse. Por lo que me han dicho entraron directamente y venían en autocares que organizaba el club. Es triste que enfrenten a la afición del Barça de esta manera", apostilló.

Según medios presentes en el estadio del Olympique, estos mismos 'Boixos Nois' amenazaron de muerte a Laporta tras el partido. "No quiero darle más importancia de la que pueda tener. No quiero echar leña al fuego. No es agradable saber que cantan cosas que prefiero no reproducir", matizó.

"El club debería tomar cartas en el asunto porque son ellos quienes pueden parar esto. Por lo que a mí respecta, pensaba que pensaba que esto no podía reproducirse y no entiendo a qué viene esta situación. Es bastante extraño", recalcó.