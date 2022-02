Laporta: "Creemos que Dembélé tiene un acuerdo con otro club"

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el delantero francés Ousmane Dembélé "no ha querido irse" en este mercado de invierno a pesar de que tenía una buena oferta de "un club inglés", y se ha mostrado convencido de que se debe a que el futbolista, que ha rechazado la renovación en dos ocasiones, tiene "un acuerdo con otro club".

"Hemos hecho lo que hemos podido, le hemos presentado dos opciones para lo que quedaba de temporada y no las quiso aceptar. Estamos sorprendidos. La última opción era un club inglés donde podía desplegar su juego perfectamente, porque tiene gran calidad, y no ha querido irse. Ha querido quedarse estos seis meses aquí, y no tiene sentido porque no es bueno ni para él ni para el club", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que hasta en dos ocasiones han ofrecido al ariete galo, que termina contrato este verano, la renovación. "La inversión hecha por Dembélé, muy elevada, era uno de los casos que extrañaban. Nosotros le ofrecimos la renovación, era una oferta muy buena y el jugador nos lo reconoció. Después resultó que fue un tema económico, quería una oferta mejor para él. Y cuando dijimos que ya era una oferta buena, se enquistó el tema. Y su agente se posicionó en no decir nada, y eso acaba teniendo consecuencias para los intereses del club", subrayó.

"Su renovación nos daba margen salarial, y tranquilidad. Lo de Dembélé es de difícil comprensión, su postura. Ahora le tenemos en la plantilla, pero no lo tendremos la temporada que viene y Xavi planifica la plantilla (sin él). Creemos que tiene un acuerdo con otro club, así nos lo insinuaron sus agentes. Pero nosotros miraremos por el bien del club", concluyó.