Laporta: "Estamos muy interesados en Julián Álvarez y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada"

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reiteró este miércoles en que siguen "muy interesados" en fichar al delantero argentino Julián Álvarez y que si el Atlético de Madrid está "con disposición" de traspasarle en este fin de mercado, lo harán "de conformidad a la oferta" que ya realizaron al club rojiblanco, dejando claro que han reactivado este interés por las "circunstancias especiales" de haber tenido conocimiento que el equipo madrileño "está negociando con otros clubes" esta posible venta.

"Lo cierto es que estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos por el Atlético de Madrid, que sepan que si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de verano, que nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho", señaló Laporta en unas declaraciones a los medios oficias del club.

El dirigente subrayó que tienen "un respeto absoluto por el Atlético" en incluso "un aprecio personal" hacia su directiva, y dejó claro que quería "explicar cómo fue todo porque en el Barça hicimos una oferta al Atlético de Madrid de club a club". "Esta oferta yo la ratifiqué por una conversación telefónica personal que tuve con Miguel Ángel Gil", detalló.

"Él me dijo que no tenían la intención de vender porque no tenían otra alternativa de Julián y yo le dije que nos interesaba y que respetábamos evidentemente que no quisieran venderlo, pero que si encontraban una alternativa dentro de este mercado de verano pues que estábamos con interés de entonces comprar el jugador", añadió.

Por este motivo, le dijo a Deco, director deportivo, que aparcasen el tema hasta que les "han llegado informaciones" de que el club colchonero "está negociando con otros clubes la venta del jugador". "Claro, ante lo que nos llega, en este sentido estamos todavía presentes con nuestra propuesta porque es vox pópuli que el jugador quiere venir al Barça", remarcó.

"Esta situación ha creado un revuelo que no es motivado por acciones del Barça, es motivado porque nos dijeron que no vendían y parece ser, al menos por lo que nos llega a nosotros, que están intentando llegar a acuerdos con otros clubes", prosiguió Laporta.

Así, "a través de personas de confianza" llegaron a "hablar" con Enrique Cerezo, que hizo unas declaraciones "más tarde" diciendo que el actual campeón liguero no había estado "a la altura". "Hombre, decirle con todos los respetos a Enrique, que le aprecio mucho, que el Barça ha estado a la altura de las circunstancias", aseveró.

"Hemos hecho como hacemos con otros clubes, que nos hemos dirigido a ellos por si querían vender algún jugador y nos han dicho que no. Pero en este caso existen unas circunstancias especiales que nos llegan y creo debemos ir al juego", reiteró. "Y por eso nosotros seguimos presentes y la oferta que hacemos sigue vigente hasta final del mercado en caso de que el Atlético de Madrid quisiera vender al jugador", sentenció al respecto el mandatario blaugrana.

El equipo blaugrana lleva ya varios meses intentando hacerse con los servicios de 'La Araña', pero el conjunto rojiblanco ha dejado claro que no tiene previsto desprenderse del futbolista ni por 100 ni 200 millones de euros, remitiéndose a su cláusula de 500 millones, y pese a que este ya mostró su deseo de ser traspasado.

El delantero argentino tuvo sus primeros minutos de la temporada el pasado domingo ante el Villarreal CF en el Riyadh Air Metropolitano, el cual le recibió con una sonora pitada. El entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone, también ha dejado claro que él cuenta con el futbolista y que su futuro corresponde al club.

"Hemos hecho fichajes muy buenos en este mercado, con un objetivo muy claro. Tengo toda mi confianza en el equipo y deberemos gestionar algunas cosas, encontrar soluciones, pero la calidad que tenemos es enorme y es la que tenemos que usar", dejó claro este miércoles Hansi Flick, técnico del FC Barcelona.