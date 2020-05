Leko: "Casilla no se disculpó, no quiero hablar con él"

El portero español fue sancionado con ocho partidos por insultos racistas al extremo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del West Bromwich Albion Jonathan Leko ha asegurado que el español Kiko Casilla no le pidió disculpas cuando le insultó durante un partido de forma racista, lo que le costó al portero del Leeds United una sanción de ocho partidos y una multa.

"No sé si estaría preparado para volver a pasar por todo esto si recibiera un abuso similar en el futuro. Kiko Casilla no se disculpó, no he tenido contacto con él o del Leeds, y ahora no quiero hablar con él", aseguró Leko, en el Charlton Athletic cuando sucedió el incidente, en Sky Sports News.

Leko reconoció su satisfacción porque el incidente terminara en una multa y en una sanción para Casilla. El español fue castigado con ocho partidos y una multa de 60.000 libras esterlinas -casi 70.000 euros-, además de una sesión de reeducación, por realizar comentarios racistas, aunque el ex del Real Madrid y Espanyol señaló tras conocer su castigo que "nunca utilizaría palabras con significado y connotaciones racistas".

Según el organismo federativo, el exportero del Real Madrid incumplió la regla E3 de los estatutos de la FA, que recoge las violaciones del reglamento en "referencia a la raza y origen étnico", durante el partido de la Championship ante el Charlton Athletic de septiembre de 2019.

"En ese momento, estaba molesto por el tiempo que tardó en ser tratado el caso. Eso probablemente me hizo sentir mal porque nadie me escuchaba o me tomaba en serio", reconoció Leko, que se sintió impotente antes de que se publicara, en febrero de este año, la sanción.

"Ahora he cambiado mi postura y le diría a la gente que informe cualquier incidente. Tuve una reunión con el sindicato y dicen que si vuelve a ocurrir, pueden acelerar el proceso y hacer que la gente ayude", manifestó.

Además, agradeció el apoyo recibido por parte del Charlton, equipo para el que jugaba cedido. "No he tenido nada de apoyo del lado del Leeds United. Me sorprende un poco, ya que pensé que recibiría algún tipo de disculpa, pero supongo que tienen que respaldar a su jugador", relativizó.