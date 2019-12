Lenglet: "Toco la pierna de Varane por mala suerte, pero no voy a hacer falta"

Publicado 18/12/2019 23:06:26 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Clement Lenglet reconoció haber tocado la pierna de su compatriota Raphael Varane "por mala suerte", pero explicó que "no" tenía la intención de hacer falta en una de las jugadas protestadas por el Real Madrid en el Clásico que terminó en tablas (0-0).

"En esa acción quiero sacar la pelota con la cabeza y dar fuerza a mi movimiento para que la pelota saliese muy lejos. Uso el cuerpo y las piernas para empujar y dar un golpe fuerte y por mala suerte toco la pierna de varane, pero no voy a hacer falta. No soy un jugador que me gusta dar golpes y Varane es un buen amigo mío", indicó en declaraciones a Movistar.

"Después fui a verlo para ver qué tenía. No me parece penalti, soy el protagonista y no voy a hacer falta", insistió. "Pero si algunos creen que hay penalti es su opinión. Si esa jugada la revisa el VAR sería normal porque hay personas que puedan pensarlo. Al final es el árbitro quien ha tomado esa decisión y hay que respetarlo", añadió.

Además, Lenglet dijo que acabó el partido con la misma sensación que muchos jugadores del Real Madrid. "También he terminado con la misma sensación. Nosotros hemos tenido varias claras, dos de Messi, una de Suárez y otra de Jordi Alba. También tuvimos ocasiones y podemos salir del campo con una sensación agridulce", aseveró.

"Es verdad que nos ha faltado más conexión con los delanteros porque cada vez que conectábamos con ellos teníamos ocasiones de gol. El Madrid ha jugado un buen partido, hay que trabajar para corregir todo", admitió el central francés.