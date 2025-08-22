Levante - FC Barcelona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada sabatina se cierra con la visita de un FC Barcelona ald Levante, en un duelo donde los azulgranas intentarán sumar de tres en tres frente a un conjunto levantinista que no pudo puntuar en su regreso a Primera División en Mendizorroza.

Posibles alineaciones:

Levante: Cuñat; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Lozano, Oriol Rey, Pablo Martín; Iván Romero y Brugui.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermín, Raphinha; y Ferran.

Fecha y hora:

El duelo entre Levante y FC Barcelona de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio de La Cartuja se celebrará el sábado 23 de agosto a las 21.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los azulgranas y los 'culers' se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga y Movistar Plus+.