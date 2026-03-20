Levante - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más urgencias aún habrá en el duelo del Ciutat de Valencia que enfrenta a Levante y Real Oviedo. Un partido que enfrenta al último y penúltimo de la tabla clasificatoria y que puede ser definitivo, sobre todo para los carbayones, que tras sumar cuatro de los últimos seis puntos, podrían volver a situarse a tres partidos de distancia de la permanencia.
POSIBLES ALINEACIONES
Levante: Mathew Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Arriaga, Iker Losada; Víctor García, Iván Romero, Paco Cortés; y Carlos Espí.
Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Costas, Javi López; Sibo, Fonseca; Thiago Fernández, Alberto Reina, Ilyas Chaira; y Federico Viñas.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Levante y Real Oviedo de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de marzo a las 18.30 horas en el Ciutat de Valencia.
DÓNDE VER
El duelo entre los granotas y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.