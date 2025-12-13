Levante - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ciutat de Valencia albergará el duelo entre el colista y el tercer clasificado de LaLiga EA Sports. Un derbi regional entre Levante y Villarreal al que llegan en dinámicas muy diferentes, aunque ambos cayeron derrotados en su último compromiso. Los granotas encadenan cinco derrotas consecutivas en Liga, y en el debut en el banquillo de Álvaro del Moral en la competición doméstica cayeron 2-0 ante Osasuna.
POSIBLES ALINEACIONES
Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Vencedor, Brugui; Etta Eyong y Iván Romero.
Villarreal: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Foyth, Pau Navarro; Moleiro, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze y Pépé.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Levante y Villarreal de la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 14 de diciembre a las 18.30 horas en el Ciutat de Valencia.
DÓNDE VER
El duelo entre los granotas y los 'groguets' se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.