El líder Racing se queda sin colchón y el Almería se pone segundo

Real Valladolid - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander empató (1-1) con el Real Valladolid este sábado en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion, la cual terminará como líder aunque su colchón sigue menguando, mientras que la UD Almería superó (3-2) al Granada para ponerse segundo.

El equipo de José Alberto firmó su tercer empate seguido, rescatando un punto en Pucela con el empate de Andrés Martín desde el punto de penalti en el minuto 82. El Valladolid, en el estreno de Luis García Tevenet en su banquillo, se adelantó ya en el segundo tiempo por medio de un Pablo Tomeo que terminó expulsado.

Los de Santander rascaron ese punto in extremis, con un penalti muy protestado por los locales, sin lograr la remontada pese a jugar con uno más los últimos minutos, para asegurar el liderato una jornada más. Sin embargo, la pelea por el ascenso directo se aprieta más si cabe: Racing (38 puntos) y Almería (35), a falta de lo que haga Las Palmas (34) en Zaragoza en domingo.

El equipo andaluz se llevó el derbi contra el Granada para salir del bache de dos derrotas con el que terminó el 2025. La efectividad fue de los locales para dejar al Granada en puestos de descenso, tras un encuentro que se fue con 1-1 al descanso y el balón parado como protagonista. Leo Baptistao y Dzodic dieron la pegada al Almería que no tuvieron los visitantes hasta el largo descuento.

Además, el Castellón, pese a terminar con 10 por doble amarilla a Lucas Alcaraz, goleó con autoridad (4-1) al Huesca para colocarse también con 34 puntos. Tras ver frenada su racha en el último encuentro de 2025, el equipo castellonense alargó su idilio en Castalia con los goles de Alex Calatrava, Fabrizio Brignani y Pablo Santiago en el primer tiempo, más el cuarto de Beñat Gerenabarrena.

En el duelo que cerró la jornada por este sábado, el Córdoba se impuso (2-0) al Burgos en un duelo directo por engancharse al 'Top 6'. El cuadro andaluz, que empató los 29 puntos de los castellanos, golpeó justo antes del descanso con Jacobo González y marcó el segundo al poco de la reanudación por medio de Adrián Fuentes.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 20 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Mirandés 2-1.

-Sábado 3.

Cultural Leonesa - Real Sociedad B 1-1.

Almería - Granada 3-2.

Castellón - Huesca 4-1.

Real Valladolid - Racing de Santander 1-1.

Córdoba - Burgos 2-0.

-Domingo 4.

Sporting de Gijón - Málaga 14.00.

Ceuta - Andorra 16.15.

Albacete - Leganés 18.30.

Zaragoza - Las Palmas 18.30.

Deportivo de La Coruña - Cádiz 21.00.