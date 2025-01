Liverpool y United dan por bueno un empate en el Clásico inglés

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool y el Manchester United empataron (2-2) este domingo en la jornada 20 de la Premier celebrada en Anfield tras una trepidante segunda parte, un punto que vale a los locales para mantener un sólido liderato y ayuda anímicamente a los visitantes.

Después de retirar la nieve del césped de Liverpool y entre el frío y la lluvia, el clásico de Inglaterra no defraudó. Sobre todo no lo hizo el United, porque compitió ante el dominador de la liga a pesar de una crisis que no ha sabido atajar Rúben Amorim.

La llegada del técnico portugués se contaba casi por derrotas, pero en casa del líder, los 'red devils' demostraron orgullo, como en la remontada contra el City, y algo más de fútbol. En la segunda parte fue cuando todo se animó, y empezó golpeando el United con el 0-1 de Lisandro Martínez, pero el Liverpool no vaciló en su reacción.

Los de Arne Slot se volcaron en ataque y, en diez minutos, Cody Gakpo y Mohamed Salah, de penalti en su 18º gol en esta Premier, dieron la vuelta al marcador. Pese a estar tocado casi de defunción, el United se mantuvo en el partido y Amad Diallo, como en el derbi de Mánchester, apareció para firmar el 2-2 en el minuto 80.

El tramo final fue de infarto y el clásico inglés pudo caer de cualquier lado. El Liverpool perdonó en un par de contras y en un saque de esquina, con un cabezazo de Virgil van Dijk que fue de milagro a las manos de Andre Onana. La última sin embargo fue 'red devil', con Harry Maguire de delantero centro y rematando como un central desubicado en el largo descuento.

Así, el equipo 'red' sigue demostrando que es casi invencible y mantiene una renta de seis puntos en el liderato sobre el Arsenal, segundo, con un partido menos. Mientras, el United, con cinco jornadas sin ganar, sigue en tierra de nadie, más cerca de la zona de descenso que de Europa incluso, pero salió de Anfield demostrándose a sí mismo que puede hacerlo mejor.

En el otro encuentro celebrado este domingo en la liga inglesa, Raúl Jiménez firmó un doblete de penalti para frustrar a un Ipswich en zona de descenso y dar un punto en el minuto 91 a un Fulham (2-2) que no quiere descolgarse de la parte noble de la clasificación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 20 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Tottenham - Newcastle 1-2.

Aston Villa - Leicester 2-1.

Bournemouth - Everton 1-0.

Crystal Palace - Chelsea 1-1.

Manchester City - West Ham 4-1.

Southampton - Brentford 0-5.

Brighton - Arsenal 1-1.

-Domingo.

Fulham - Ipswich 2-2.

Liverpool - Manchester United 2-2.

-Lunes.

Wolverhampton - Nottingham Forest.