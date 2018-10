Lopera dice que "todo está arreglado" y espera que no vuelva a suceder nada parecido

Actualizado 28/02/2007 18:03:39 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El máximo accionista del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, subrayó anoche que las desavenencias con el Sevilla "están ya arregladas" porque ni el 'señor benavente', como se refiere al presidente del Sevilla, José María del Nido, ni él mismo le van a "fastidiar la fiesta a los andaluces".

"No le demos más vueltas, por la junta de Andalucía, por el trabajo que ha hecho, por el sevillismo, por el beticisimo, está todo arreglado, que no vuelva a ocurrir", dijo en declaraciones al programa 'El Larguero' de la cadena SER.

"Mañana es el día de Andalucía, el día de los andaluces y ni el señor benavente ni yo le vamos a aguar la fiesta a los andaluces. La Junta lo está haciendo tan bonito que nosotros no lo vamos a fastidiar", añadió.

Lopera había explicado previamente que ayer por la tarde habían recibido en torno a las 20:30 horas una carta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que se incluían disculpas de José María del Nido, y a la que daba conformidad siempre y cuando el Sevilla la aceptara igualmente.

Posteriormente se sorprendió con el escrito del club hispalense, en el que era el Sevilla quien pedía disculpas y no el propio Del Nido. "Pide disculpas el Sevilla y el Sevilla no ofende a nadie. El señor que me insultó y me maltrató es el que debe pedir disculpas", admitió Lopera, quien aseguró que su único propósito es "no crear violencia".

No obstante, el máximo accionista, antes de zanjar la polémica, se mostró disconforme con la postura pública del Sevilla aunque previamente la RFEF le hubiera dicho a él que el club hispalense no tendría problemas para aceptar el escrito que le había remitido a las 20:30 horas y en el que se incluían disculpas de Del Nido.

Posteriormente, Lopera quiso acabar con el asunto y aseguró que "todo está arreglado", aunque dejó una coletilla inquietante que se resolverá el mismo día del partido. "Si él dos comitas no le ha puesto a esa carta que no le ponga mañana dos comitas a otra cosita que nosotros pongamos. Asi que paz y cordialidad", concluyó.