Lopetegui: "El Chelsea es el mejor equipo de Inglaterra ofensivamente hablando"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha destacado el "reto mayúsculo e ilusionante" que les espera este miércoles ante el Chelsea, un equipo "diseñado para ganar la Champions" y al que considera "el mejor de Inglaterra ofensivamente hablando", al tiempo que se ha negado a comentar el posible fichaje de Isco Alarcón.

"Solamente hablo de mis jugadores y de nuestro equipo, no hablo de ningún jugador de otro equipo y menos en una víspera de Champions", contestó Lopetegui cuando se le preguntó por el jugador del Real Madrid, al que tuvo en sus órdenes en el equipo blanco y también en la selección española.

En su lugar, prefirió centrarse en el "reto mayúsculo e ilusionante ante un Chelsea diseñado para poder ganar la Champions, con grandísimos futbolistas y bien dirigido". "Para mí, ofensivamente hablando ahora mismo es el mejor equipo de Inglaterra. Nos genera mucha ilusión enfrentarnos a ellos con el premio de la primera plaza", indicó.

En cuanto a su propio equipo, el vasco señaló que lo ve "la línea habitual de trabajo, predisposición y querer hacer bien las cosas de siempre con las dificultades que entraña cada competición", y también las que generan "las numerosas bajas" que está sufriendo este curso "por diferentes motivos".

"Mañana tenemos otro entrenamiento por la mañana y veremos si somos capaces de meter en la convocatoria a un par de jugadores que hoy no han podido entrenar. Por lo demás, no recuperamos a nadie, lo que quiero es no perder a nadie. La acumulación de partidos y el Covid nos han castigado. Tenemos que rehacernos y creer a muerte en los que están", pidió.

Lopetegui hacía referencia a Lucas Ocampos y Luuk de Jong, dos jugadores que "arrastran pequeñas molestias que se acentuaron después del partido ante el Huesca". "Tenemos que espera a mañana y hemos preferido que no entrenaran. Mañana tomaremos las decisiones, si pueden tomar la convocatoria o incluso en el once. Antes íbamos día a día, ahora vamos incluso hora a hora", lamentó.

Además, también se refirió a Bono y Carlos Fernández, ausentes por coronavirus. "Estamos a la espera de las pruebas y a partir de ahí, si son negativos, incorporarlos al grupo cuanto antes porque los esperamos con los brazos abiertos a todos", finalizó.