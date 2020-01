Lopetegui, sobre el gol anulado: "No acierto a adivinar lo que ha podido ver el árbitro"

Publicado 18/01/2020 18:30:15 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha admitido este sábado que "no" acierta "a adivinar lo que ha podido ver el árbitro" para anular por falta el gol de Luuk de Jong durante la primera parte de su partido a domicilio contra el Real Madrid, que ha terminado con victoria local por 2-1 en el transcurso de la jornada 20 en LaLiga Santander.

"No sé de qué manera lo he protestado", ha comenzado Lopetegui su rueda de prensa, tras ser cuestionado por sus quejas. "No acierto a adivinar lo que ha podido ver el árbitro. Me marcho un tanto frustrado porque era un momento clave después de una buena primera parte nuestra", ha subrayado desde la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

"En el inicio de la segunda parte, hemos tenido un momento donde hemos regalado la pelota ante un equipo como el Real Madrid, que siempre ataca muy bien. Luego el equipo se ha rehecho, hemos empatado y prácticamente no hemos tenido tiempo después para asentarnos con el 1-1 ni poder cambiar a algún jugador", ha analizado.

"En la fase final del partido, hemos tenido opciones para poder empatar y el Madrid también ha tenido sus ocasiones para marcar. Una lástima que no hayamos acertado con la de Jesús [Navas] ni con la de En-Nesyri. Nos vamos tristes", ha reiterado el entrenador sevillista.

"Llevamos en el mundo del fútbol muchos años y hay cosas que te pueden sorprender, pero en ésta concretamente no llego a ver nada", ha recalcado sobre la jugada polémica del primer tiempo. "Llegar 0-1 al descanso te permite margen de maniobra. No sé lo que hubiera pasado después, porque esto es fútbol, pero sí me parece que ocurre en un momento muy importante del partido", ha concluido Lopetegui.