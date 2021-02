Lopetegui: "No estamos contentos, es una derrota merecida"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, reconoció su enfado tras perder con el FC Barcelona (0-2) en la jornada 25 de Liga y aseguró que fue "una derrota merecida" en un partido que deben "olvidar cuanto antes" y pensar ya en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

"No es positiva (la valoración), es una derrota merecida, no estamos contentos ni mucho menos, no hemos hecho un buen partido y el rival nos ha superado. Igual que cuando ganamos tenemos que pasar página rápido, cuando no lo hacemos, también. Hay que pensar en el próximo partido que es ilusionante y exigente", indicó Lopetegui.

"Tuvimos un momento bueno en la segunda parte pero nos faltó claridad para hacerles daño en las situaciones de área. A medida que el partido avanzaba y asumíamos más riesgos con las transciones ha sido normal que nos castigaran con el 0-2", añadió el técnico del Sevilla, que no quiso valorar la "posible segunda amarilla de Messi". "Me dicen que podía haber sido, yo no la he visto. Toca pasar página rápido", insistió.

Preguntado sobre la defensa de cinco del Barça, Lopetegui reconoció que no le sorprendió. "Era una posibilidad, ellos ya jugaron así contra el Valladolid, pero más que el dibujo del Barça ha sido nuestra respuesta. Dentro de ese escenario creo que en la primera parte han marcado gol en la única vez que han llegado. En la segunda, sí, el partido ha cogido otro cariz pero nos faltó claridad y no pudo ser", agregó.

"Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en lo que vamos a hacer el miércoles. Igual que cuando ganamos no todo está bien, ahora igual. Tenemos que recuperarnos, aprender y lógicamente recuperar porque es lo que toca. Hay que preprarlo bien", manifestó el preparador de los nervionenses.

"Lo que tenemos que hacer es lo que hacemos siempre, ser capaces de sacar nuestras conclusiones e ir al siguiente partido con esa ambición necesaria y esa exigencia. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que haremos en estos tres días", sentenció respecto al partido de vuelta de Copa, el que afronta con el 2-0 de la ida.