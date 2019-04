Lothar Matthäus anuncia que no volverá a entrenar

Publicado 06/04/2019 15:33:42 CET

BERLÍN, 6 Abr. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus reafirmó su voluntad de acabar su carrera como entrenador, indicó este sábado al periódico germano 'Neue Osnabrücker Zeitung'.

"Entrenador... eso ha terminado para mí", explicó Matthäus de 58 años. El jugador alemán con más partidos disputados con la selección trabajó por última vez en 2011 como entrenador de Bulgaria.

En la actualidad, Lothar Matthäus ejerce "muchas tareas interesantes, todas relacionadas con el fútbol". El campeón del mundo en 1990 es comentarista del canal de televisión Sky y también actúa como embajador del Bayern Múnich y de la Bundesliga (DFL).

"Como entrenador tuve una buena trayectoria, aunque tal vez no una tan exitosa como la que tuve como jugador", confesó Matthäus. El exjugador sólo entrenó fuera de Alemania y no tuvo ninguna oportunidad en la Bundesliga. "Es una pena, pero no estoy triste por ello", aseguró.

Además, reveló que recibió cuatro o cinco propuestas, pero que descartó algunas de ellas, mientras que de las otras no acabó surgiendo nada, agregó.