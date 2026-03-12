Louzán, satisfecho por evacuar a los españoles de Oriente Medio: "Esto es lo que la RFEF también debe hacer"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibe a los deportistas españoles y sus familias que permanecían atrapados en Oriente Medio por la guerra en Irán a su llegada al aeropuerto de Barajas. - PEDRO GONZÁLEZ/RFEF

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, expresó su satisfacción por el éxito de los trabajos para la evacuación de deportistas españoles y sus familias atrapados en el conflicto de Oriente Medio, y que llegaron este miércoles al aeropuerto de Madrid en un avión fletado por la propia RFEF.

"Estamos felices, contentos y muy satisfechos del trabajo hecho. Cuando Iván, como responsable de entrenadores, habló conmigo de que esta situación se estaba complicando hemos tomado la decisión de poner en marcha todo el operativo y desde hace seis días estamos trabajando 24 horas para traer a todos los que pudiéramos", explicó Rafael Louzán a la prensa en la Terminal 1 del aeródromo madrileño.

Rafael Louzán agradeció el apoyo que han tenido del Comité de Entrenadores, con su presidente Iván Cancela al frente, para que la operación fuera un éxito. "Estamos hablando de personas, y esto va de personas. La vida es un factor fundamental y nos alegramos de que estén aquí", añadió.

Asimismo, el presidente de la RFEF destacó la colaboración de las embajadas de España en la región para que los deportistas y sus familiares pudieran llegar a Riad, primero, y luego a España vía Egipto. "Es una enorme satisfacción. Estas son las acciones que un ente como la federación debe hacer por ellos cuando se está viviendo una siatuación como la actual", manifestó.

En este sentido, abundó en que el fútbol español debe "devolver a la sociedad" lo que ésta ha hecho por el fútbol. "Y seguiremos, dado como está la situación que esperemos que termine cuanto antes", deseó Louzán, que desveló que hubo sus "complicaciones" en el retorno de los deportistas a España, pues tuvieron que recorrer tramos en autobús y en coches particulares para poder cruzar las fronteras antes de tomar el avión.

Louzán reveló que ha hablado con el seleccionador de fútbol de Qatar, el español Julen Lopetegui, quien permanece en Doha y le expresó su gratitud por que su familia pudiera regresar a España en otro vuelo, coordinado por la RFEF, con la Embajada catarí y el ministerio de Asuntos Exteriores el pasado fin de semana.

"Lo con mucha entereza y compromiso. Es el seleccionador de Qatar y ha decidido quedarse al frente. Le deseamos mucha suerte y que no le pase nada a él ni a ninguno de los españoles que aún quedan allí", expresó el presidente de la federación española.