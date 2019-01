Lucas Hernandez: "Debo tomar la mejor decisión para mí y mi familia"

Publicado 28/12/2018 11:53:22 CET

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés del Atlético de Madrid Lucas Hernandez no esconde que está "muy bien" en su actual equipo, pero tiene claro que en el "fútbol hay muchas ofertas", como la que puede ser la del Bayern para ficharle en el mercado invernal previo pago de su cláusula, y que tiene que mirar "los pros y los contras" de cada una de ellas para tomar la "mejor decisión".

"Estoy muy bien en Madrid y en España, donde todo el mundo me da confianza desde hace tiempo, pero en el fútbol hay muchas ofertas y tendré que sopesar cada vez los pros y los contras con el fin de tomar la mejor decisión para mí, mi familia y el resto de mi carrera", subraya Lucas Hernandez en una entrevista a 'Le Figaro'. "Yo estoy bien aquí, en Madrid, pero si debo marcharme mañana porque me interesa un proyecto, lo pensaré", insiste.

Por otro lado, además de dar las gracias a su mujer, "que siempre ha estado en los grandes momentos, pero también en los difíciles", tiene palabras para su compatriota y compañero de equipo Antoine Griezmann. "Me habla sin cesar y estuvo ahí cuando tuve que tomar una de las más grandes decisiones de mi vida al tener que elegir entre Francia o España porque no tenía noticias de Francia", expresa.

"Lo que me dijo me hizo reflexionar y todo cambió. Me decía que si España me lo había dado todo, yo tenía sangre francesa y que si un día Francia me llamaba, no debería rechazarlo. Eso se quedó en mi cabeza y si Antoine no hubiese estado ahí, me habría perdido. Antes de conocer a mi mujer y de tener a mi hijo, me gustaba salir y disfrutar de mi soltería, pero él me centró y me dijo que estuviese tranquilo, dentro y fuera del campo. Es mi hermano", añade del '7' rojiblanco.

Una vez ganado el Mundial con los 'Bleus', Lucas tiene el sueño de "la Liga de Campeones". "La quiero levantar un día, tenerla en mi palmarés y también en mi salón. Con Francia, todavía somos jóvenes y tenemos grandes desafíos por delante como la Eurocopa u otra Copa del Mundo", remarca.

"Antes yo era Lucas Hernandez, futbolista del Atlético. Ahora, hay que añadir la mención de campeón del mundo y eso cambia la vida, ya nada será como antes. Te sientes más observado cuando vas a un restaurante, ves que la gente te mira y es lógico que ya seas más tú mismo al cien por cien", afirma sobre su 'cambio' de vida tras el título mundial.

En Rusia, su selección fue criticada por ganar si un gran fútbol, algo a lo que no da importancia el defensa porque "no se puede gustar a todos". "No lo comprendo, criticar lo que nos ha convertido en campeones del mundo, ¿en qué país se ve eso? No me imagino a los portugueses llorando tras ganar la Euro. Si eres campeón del mundo jugando así, ¿por qué tienes que cambiar? No veo ninguna razón para cambiar todo bajo el pretexto de que algunas personas no están satisfechas", sentencia.