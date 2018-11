Lucas Hernández: "Espero que cerremos bien los espacios a Reus"

Publicado 05/11/2018 20:48:54 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral franco-español del Atlético de Madrid Lucas Hernández subrayó la importancia de "cerrar bien los espacios" para neutralizar el juego de la estrella del Borussia Dortmund, Marco Reus, ante la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que se disputa este martes en el Wanda Metropolitano.

"Sabemos que nuestra gente es un plus y mañana será el jugador número doce. Nunca nos falla y nos dará ese plus que necesitamos en el campo. Sabemos que Marco Reus es un grandísimo jugador, que se mueve bien entre líneas, espero que le cerremos bien los espacios y tenga la menor participación en el juego", señaló en rueda de prensa.

Lucas Hernández no dio especial importancia al centenar de partidos que cumple este martes contra el Borussia. "Estoy muy contento por jugar cien partidos con esta camiseta. Soy muy joven, me quedan muchos partidos y espero seguir aprendiendo de los mejores", manifestó el francés.

Tampoco quiso poner el énfasis por las posibles ganas de revancha por el 4-0 de Alemania, ya que lo considera un "partido importante" por tratarse de la 'Champions'. "Ganas de revancha, no. Estamos muy motivados y con muchas ganas de darlo todo. ¿Griezmann? No tiene que reivindicarse para el Balón de Oro. Lo que ha hecho hasta ahora todos los periodistas lo tendrán claro. Ojalá mañana esté acertado al cien por cien y nos dé ese plus en el campo", expresó.