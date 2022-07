Lucescu tilda de "deplorables" los cánticos de los aficionados a favor de Putin en el Fenerbahce-Dinamo

ESTAMBUL, 28 Jul. (dpa/EP) -

El entrenador del DInamo de Kiev, Mircea Lucescu, mostró su sorpresa y su enfado después de que los aficionados del Fenerbahce turco corearan el nombre del presidente ruso, Vladimir Putin, durante el partido de la segunda ronda de clasificación para la Liga de Campeones celebrado en Estambul.

"El partido salió bien, pero no contábamos con lo de los aficionados, no esperaba tales cánticos, fueron deplorables", aseguró Lucescu al periódico turco 'Fanatik' después de no acudir a la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo por 1-2 y su consigiiente clasificación en protesta por estos cánticos.