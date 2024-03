Luis Enrique niega problemas con Mbappé: "Lo que vende es echar mierda, que haya problemas y jaleos"

Luis Enrique head coach of Paris Saint-Germain reacts during the UEFA Champions League match between Real Sociedad and Paris Saint-Germain at Reale Arena on March 5, 2024, in San Sebastian, Spain.

MADRID, 6 Mar.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, negó este martes que tenga problemas con Kylian Mbappé y afirmó que "lo que vende es echar mierda, que haya problemas y que haya jaleos" en torno al talentoso delantero francés, determinante para eliminar a la Real Sociedad en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Así, Luis Enrique dijo que "evidentemente" no tiene ningún problema con Mbappé, como ya el propio ariete había asegurado tras ganar por 1-2 en el Reale Arena. "Tú ya sabes que lo que vende es echar mierda, que haya problemas y que haya jaleos. Luego la verdad... ¿A quién le interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador, más allá de que mis decisiones puedan gustar más o menos", declaró el técnico del PSG a Movistar Plus+ después del encuentro en Donostia.

"Sabíamos la dificultad que tenía el rival, lo buen equipo que es la Real Sociedad, y nos lo demostró en la primera parte en París. Hoy hemos estado en todo momento en la eliminatoria un poco más cerca que ellos desde el primer momento. Los jugadores han estado muy bien, hemos sido muy ambiciosos, como queríamos serlo, y hemos ganado el partido, que era el objetivo que teníamos", indicó el entrenador gijonés.

Además, replicó a las cuestiones sobre lo diferencial que es Mbappé. "¿Tú crees que eso lo tiene que demostrar? Kylian Mbappé, 25 años, marca 50 goles, 25 asistencias con cualquier entrenador en cualquier equipo. Ha hecho un gran partido, sin ninguna duda ha sido definitivo. Para mí es el mejor jugador del mundo en el último tercio, cuando se pone de cara a la portería", opinó Luis Enrique.

"Imparable, invencible, chuta con las dos piernas, rapidísimo... Hoy ha hecho también un partido, cuando la situación del juego lo requería, para aguantar el balón y atacar en profundidad. Ha estado muy bien, pero como el resto de sus compañeros; esto es un equipo y necesitamos a todos", matizó el técnico del PSG al respecto de su gran estrella.

Apenas se 'mojó' Luis Enrique sobre qué rival tener en cuartos. "Por ahora, clasificados españoles no hay ninguno. Volver a España siempre es interesante y han sido dos días aquí maravillosos. Cuando estás en cuartos de final, que toque el que nos tenga que tocar. Intentaremos competir, que es el objetivo", insistió antes de la rueda de prensa.

"A MBAPPÉ NO HACE FALTA QUE LE GESTIONE, SE GESTIONA ÉL SOLO"

"Estamos satisfechos y contentos, creo que el equipo ha respondido a lo que ha venido haciendo a lo largo de toda la temporada: ser atrevido, ambicioso, ir a por el partido y no especular con el resultado. Hemos hecho un muy buen partido que ha impedido que la Real Sociedad se pudiera meter a la eliminatoria y ha salido todo a pedir de boca, gran actitud de los jugadores", añadió en la sala de prensa.

"A Mbappé no hace falta que le gestione, se gestiona él solo. Hoy quizás ha estado posicionado más fijo de lo que normalmente le solemos recomendar. Siempre he dicho en ruedas de prensa que, cuando juega Kylian, él tiene libertad. Hoy ha estado más fijo en la banda izquierda porque le interesaba al equipo y porque pretendíamos dejarlo en buena situación en el último tercio", relató Luis Enrique.

"Nuestro objetivo era claramente generar superioridad por dentro y utilizar a un jugador como Ousmane Dembélé, que de espaldas a la portería es único, capaz de salir por cualquiera de los dos costados y capaz de jugar a uno o dos toques sin perder el balón. Creo que lo hemos interpretado muy bien, hemos estado muy bien en esa situación. Hemos tenido opciones de ponernos de cara a la portería rival, superar su presión y colocar a nuestros delanteros en una posición favorable", agregó.

"Al principio hemos estado soberbios, el equipo ha estado muy bien, recuerdo a Ousmane echándole una mano en defensa a Nuno [Mendes] para poder defender a Kubo. Hemos presionado muy bien a la Real, no ha podido meterse en ningún momento en la eliminatoria y eso ante un rival como la Real creo que tiene mucho mérito", repitió Luis Enrique.

"En una cosa no nos gana nadie, y ya os lo he dicho alguna vez: en ilusión. No puede haber nadie en ninguno de los otros siete equipos que tenga más ilusión que el PSG. Pero nosotros no tenemos ninguna presión, ninguna, no hemos ganado la Champions. Entonces, casi que le preguntes a los rivales si les apetece jugar contra el PSG. Seguramente no va a haber ningún equipo de bajo nivel, todo lo contrario", prosiguió.

"Yo creo que en esta competición las dinámicas son muy importantes. Por ejemplo, la Real Sociedad en la fase de grupos fue, sin ninguna duda, uno de los mejores equipos. Quizás ahora le hemos pillado en un momento para ellos más delicado. Y creo firmemente que nuestro equipo está en mejoría, en una clara mejoría. ¿A dónde puede llegar? Pues lo veremos. Iremos eliminatoria a eliminatoria con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir pasando", señaló el entrenador asturiano.

"En París, desde que he llegado, es como que éste es el trofeo a ganar. Pero eso no puede ser una presión, no añadamos presión al equipo. Es al revés, ha de ser una ilusión para los aficionados y para nosotros, por supuesto. Miedo ninguno", aseveró Luis Enrique.

"¿Sabes cuál es el hándicap de meterte presión? Este es uno de los equipos más jóvenes de la Champions, creo que éramos el equipo más joven durante la fase de grupos. No puede significar que tengamos ese objetivo y que se convierta en una carga. Ha de ser una ilusión. Una ilusión es una motivación, es algo que te apetece. Y a partir de ahí, nosotros no tenemos ningún problema en competir contra quien sea", zanjó.