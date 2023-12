Luis García Plaza: "He ganado al Real Madrid de los 100 puntos, por eso hay que salir a competir"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, se mostró optimista de cara a la visita de este jueves del Real Madrid, un rival al que el equipo vitoriano ya ha "ganado" alguna vez y que él también lo ha logrado como técnico cuando fue capaz de batir al frente del Getafe al equipo madridista conquistó la Liga 2011-2012 "de los 100 puntos", por lo que pidió "salir a competir" y dar su "máximo nivel" para tener opciones.

"El Deportivo Alavés ha ganado alguna vez al Real Madrid y yo, como entrenador, también, he ganado al Real Madrid incluso de los 100 puntos. Digo que hay que competir y hay que estar, pero también ha habido veces que hemos salido trasquilados con resultados duros", destacó Luis García Plaza este miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro en Mendizorrotza.

El entrenador del conjunto vitoriano considera que tendrán que hacer "un trabajo defensivo muy serio y muy fuerte" contra los blancos y aseguró que su equipo "es capaz de hacerlo" a pesar de que la pasada jornada ante el Girona no estuvieron "bien".

"Yo suelo ser muy sincero y ya después del partido dije que el equipo no me había gustado, creo que es la primera vez que un partido entero no me gusta. Ha habido otros días que no me ha gustado, por ejemplo la primera parte del Atlético de Madrid, pero esta vez el partido entero no me gustó. Ahora tenemos muchas ganas y viene otro rival muy fuerte y muy grande", recalcó.

El entrenador de 51 años cree que es posible que incluso estando "bien" no les dé para poder ganar. "Ellos son muy buenos, pero tenemos que dar nuestro máximo nivel y a partir de ahí, siempre hay posibilidades y más en nuestra casa, con nuestra gente. Es un partido muy atractivo, muy bonito y estamos con muchas ganas de competir y de jugarlo", señaló.

"Rodrygo anda en un nivel espectacular, al final no puedes poner a dos jugadores para marcar a uno. Tenemos que hacer muchas ayudas cuando reciba las llegadas de Bellingham, que ahora mismo está demostrando que tiene muchísimo gol. Al final, cuando te enfrentas a estos equipos, lo más importante es que tú des el máximo nivel y que juegues a lo que entrenas y a lo que trabajas", añadió García Plaza.

El técnico madrileño advirtió que no han tenido el descanso adecuado tras la derrota del pasado lunes en Montilivi. "No pudimos viajar por la niebla, nos tuvimos que quedar, viajamos al día siguiente y no pudimos aterrizar en Vitoria, nos tuvimos que ir a Bilbao, por lo que llegamos a las 16.00 aquí. Hicimos entrenamiento suave para que la gente se activase y poder preparar el partido", detalló.

"Ancelotti tendrá sus razones y cada uno mira por su equipo, pero la preparación del partido para nosotros es muy justa, entonces vamos a ver hoy porque ayer la gente que jugó prácticamente fue entrar en el gimnasio y moverlos un poquito para recuperar", prosiguió el preparador 'babazorro'.

El entrenador del Alavés admitió que "lo normal" es que en algún momento les toque pisar los puestos de descenso y calificó el año que termina como "increíble, magnífico". "El resumen del año no puede ser mejor. Siempre jugamos cuatro competiciones, hablo de la Copa del año pasado que fue bonita, donde casi eliminamos al Sevilla y nos clasificamos y en liga ascendimos. Pase lo que pase con el Real Madrid, terminaremos como máximo, en el peor de los casos, empatado con el puesto de descenso", afirmó.

Sobre la incorporación de los audios entre el árbitro VAR y de campo, a Luis García Plaza le parece una iniciativa "fenomenal". "Creo que todo lo que sea transparencia es genial. Además, para mí el estamento arbitral está un poco olvidado de todos, son personas que vienen, que se van, no son de ningún equipo, y cuando hablas con ellos son personas muy normales y muy cercanas", dijo.

"Creo que se merecen todo nuestro respeto y eso creo que nos va a hacer más cercanos. Habrá las mismas discusiones, eso no lo dudes, pero creo que todo lo que sea abrirse para mí es bueno. Es una sensación personal, porque a lo mejor hay otro que no, pero para mí sí es bueno", concluyó.