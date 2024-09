Luis García Plaza: "Ante el Real Madrid, hay que afrontarlo desde el realismo y sin frustrarte"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, aseguró este lunes que los partidos ante el Real Madrid "hay que afrontarlos desde el realismo y, después, desde la ilusión máxima", además de "sin frustrarte", en un duelo al que avanzó rotaciones generales y descanso para Carlos Vicente, uno de los nombres propios del buen inicio de los vascos.

"Estos partidos los tienes que afrontar desde el realismo. Y después del realismo, desde la ilusión máxima, y no frustrarte porque en un momento dado te dominen más. Y tener la ilusión de hacer algo bonito. En el fútbol imposible no hay nada. Es un reto difícil, pero imposible no hay nada. Nosotros a seguir nuestra línea y a seguir construyendo equipo que es lo que importa", valoró el técnico en la previa del duelo de LaLiga EA Sports ante el Alavés de este sábado (21.00) en el Santiago Bernabéu.

Para García Plaza, los ingredientes para lograr un resultado positivo en el Bernabéu son "ir a tope, a luchar, a disputar, a terminar satisfechos". "Y si dentro de terminar satisfecho tenemos opciones, a aprovecharlas, a soñar, a disfrutar de un partido así y que terminemos al máximo", enumeró.

"Y si no podemos ganar, pues no ganamos. Que ganamos, cojonudo. Que empatamos, cojonudo. Pero que terminemos con esa sensación de haberlo dado todo. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido y que terminemos satisfechos con nosotros. Si terminamos satisfechos con nosotros, opciones tendremos", agregó.

Entre sus virtudes, celebró ser "un equipo camaleónico". Cuando nos toca llevar el peso, incluso por circunstancia, lo llevamos bien y estamos bien trabajados para ello. Y que cuando no nos toca llevar el peso y defender fuerte juntos o presionando arriba, el otro día hicimos un trabajo de presión alta muy buena", destacó.

"Estoy encantado de cómo estamos produciendo arriba, pero tenemos que seguir trabajando en intentar recibir menos. Al final para nosotros es fundamental. Y eso no significa ni jugar más atrás ni jugar más adelante, sino subir el nivel", añadió sobre el rendimiento de su equipo.

Aunque, avanzó que "hay que rotar" para mantener un nivel físico adecuado. "A Carlos (Vicente), que lleva todos los partidos con unos datos físicos brutales, le toca descansar, y va a haber más rotaciones, todos los años nos ha ido genial, y hemos terminado como un tiro, es muy importante para que lleguen con chispa todos al final. Mañana va a haber bastantes cambios, lo hubiera hecho igual sea el rival que sea porque creo que es como tiene que ser", analizó.

"Ves los números y es verdad que asustan, pero tenemos que competir. El año pasado no competimos, fuimos en un momento cojonudo, con tres victorias seguidas, y nos metieron cinco. Sabemos que la empresa es difícil, llevan una liga sin perder, una liga entera. Aquí en Mendizorroza les competimos, estuvimos en el partido metidos, les hicimos el partido difícil, tuvimos nuestras opciones y nos ganaron al final", afirmó sobre el Real Madrid.

Y resaltó la figura de Thibaut Courtois, "el mejor portero del mundo, con mucha diferencia sobre los demás" y que "está a un nivel superlativo". "Después hay otro problema, yo veo los 25 primeros minutos del Stuttgart y el Stuttgart le pasa por encima al Madrid y le crea cuatro ocasiones de gol, pero es que tienen un tío que tiene cinco manos", concluyó.