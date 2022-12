Luis Rubiales: "Había que comenzar un nuevo proyecto y lo debía liderar Luis de la Fuente"

LAS ROZAS (MADRID), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este lunes que decidieron apostar por que Luis de la Fuente liderase "el nuevo proyecto" con la absoluta masculina tras decidir poner fin a la etapa de Luis Enrique Martínez y que la comunicación de esta decisión al asturiano fue "en unos términos de afecto, reconocimiento y admiración por el trabajo realizado".

El dirigente estuvo en la presentación del riojano como nuevo seleccionador, cuyo contrato entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 y cuya designación fue aprobada este lunes la Junta Directiva de la RFEF "por unanimidad" hasta 2024 "y ojalá que por mucho más tiempo".

"Asistimos a un nuevo proyecto, pero también a un cambio de estructura de la selección masculina. El jueves comunicamos a Luis Enrique que íbamos a empezar un nuevo proyecto en unos términos de afecto, reconocimiento y admiración por el trabajo realizado", explicó Luis Rubiales.

El presidente de la RFEF desmintió que la decisión de no contar con Luis Enrique, con quien le une una "relación magnífica", tuviera en cuenta motivos extradeportivos. "Había que comenzar un proyecto nuevo y el proyecto lo debía liderar Luis de la Fuente", señaló.

"Fue una comunicación por parte de la Federación tras diferentes conversaciones, un nuevo proyecto es algo habitual en el mundo del fútbol. En todo momento queríamos hablar para sentarnos, pero hace dos años 'y pico' decidimos con Luis Enrique que hablaríamos tras el Mundial. A mí no me ha dicho que quería seguir porque la conversación fue por otras vías para afrontar un nuevo proyecto", recalcó, volviendo a reiterar que su relación con el asturiano "es magnífica, incluso afectiva a nivel personal" y que la RFEF "es su casa".

Sobre el nombramiento de De la Fuente, dejó claro que tanto él como Luque y Molina estaban "de acuerdo" en que fuese el elegido, y también le dio las gracias al director deportivo porque hacer "una labor diez, con lealtad y profesionalismo". "Quería iniciar otro proyecto en junio de 2023 cuando acabase su contrato, pero hemos decidido hacerlo ahora porque no tenía sentido esperar, y nos ayudará en esta transición", advirtió, confirmando que tienen que trabajar todavía "dos o tres semanas para la reestructuración de las categorías inferiores".

Además, Rubiales explicó que Albert Luque "no" sustituye a José Francisco Molina como director deportivo de la RFEF sino que será el director de la selección, un cargo de nuevo cuño en la nueva estructura de la federación tras la no continuidad de Luis Enrique y Molina tras el Mundial en Catar.

"Luque es una persona conocida y muy valiente, y viene a aportar en otro puesto diferente, estructurado de forma transversal. Será el que coordine todos los departamentos y el 'jefe' del nuevo seleccionador", añadió.

Por su parte, el exinternacional Albert Luque dijo que confía en De la Fuente, el "capitán del barco", "al cien por cien" y aseguró que el nuevo seleccionador nacional de 'la Roja' va a demostrar que "está capacitado al cien por cien".

"Me siento totalmente capacitado para este puesto. Había que tomar decisiones rápidas y tras la no continuidad de Luis Enrique, el presidente me pregunta cuál sería mi apuesta para el siguiente reto, y le dije que sería De la Fuente. Molina le dice que le gusta también. Estoy para ayudarle en todo y facilitarle las cosas", subrayó.