Machín: "Nos hemos encontrado al mejor Real Madrid de los últimos partidos"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, reconoció la superioridad del Real Madrid este sábado en el encuentro de la vigésima jornada de Liga (2-0), disputado en el Santiago Bernabéu, y aseguró que se encontraron "al mejor" conjunto blanco "en los últimos partidos".

"No estoy decepcionado del todo. En la segunda parte el Madrid ha sido superior. En la primera sí hemos competido bien. Pero lo que le puedo pedir a mis jugadores es la implicación y eso lo hemos tenido. Creo que nos hemos encontrado al mejor Madrid de los últimos partidos", indicó en sala de prensa.

"A partir del gol nos hemos desgastado y no hemos tenido energías suficientes para generar ocasiones. Sabemos que para sacar un punto o ganar en el Bernabéu nuestro portero tiene que ser el más destacado y haber tenido acierto. En la segunda parte nos hemos quedado sólo con una faceta que ha sido la defensiva", admitió Machín.

Preguntado por el rival, el técnico del Sevilla dijo que fue "una muy buena versión" pese a sus antecedentes más recientes. "Ha estado muy seguro con el balón, ha jugado en campo rival toda la segunda parte, eso no es fácil y por eso considero que ha sido el mejor Madrid. Han hecho buena presión tras pérdida y hemos sido incapaces de hilvanar dos o tres pases seguidos", analizó.

"Hemos insistido casi siempre por la misma zona. Intentamos abrir el balón a las bandas y así legó la ocasión de Escudero, pero no podemos basarnos sólo en posibles errores nuestros. Creo que hay que darle mérito al rival que hoy ha estado especialmente implicado", incidió Machín.

Además, en relación al choque de ida, que acabó con un claro 3-0, el entrenador sevillista dijo que no tuvieron la fuerza de aquel partido. "Nunca se sabe si ha sido por nosotros o por nuestro rival. Hoy no nos han dejado hacer nuestro juego y nos han exigido mucho defensivamente. Hemos hecho francamente poco en la tarea ofensiva. Hemos estado 80 minutos dentro del partido y cuando nos han marcado no hemos tenido poder de reacción", añadió.

Por último, el preparador del Sevilla restó importancia al 'flojo' partido de Banega y Sarabia. "Si pudiéramos los tendríamos siempre a un nivel alto. Llevan muchos partidos a ese nivel. Por eso el Sevilla ha estado líder tres jornadas y habíamos llegado aquí terceros. Para hacer todo esto necesitamos que nuestros futbolistas estén muy bien y así ha sido. Y ahora seguiremos buscando esa confianza y la encontraremos sin duda", finalizó.