Mahou y los equipos madrileños celebran San Isidro homenajeando a los elementos más icónicos de esta fiesta

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Mahou Cinco Estrellas, la cerveza madrileña que nació en la capital hace ya 135 años, vuelve a homenajear por San Isidro a su ciudad de origen de la mano de sus equipos de fútbol -Alcorcón, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid Femenino, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Real Madrid y Real Madrid Femenino- en una recreación de la mítica Pradera de San Isidro con los elementos icónicos como los claveles, el chotis, los conciertos, las rosquillas o el organillo, según un comunicado.

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal, como madrileño de nacimiento, confesó que ser pregonero de San Isidro es algo que "el día de mañana" contará a mis hijos. "Me hace muchísima ilusión. Si me preguntan, para mí lo más característico es el chotis, creo que es la esencia de San Isidro", valoró.

En el Atlético de Madrid también han disfrutado de esta recreación y Koke Resurrección reveló que si piensa en San Isidro, se le "viene a la mente cuando era pequeñito e iba a La Pradera". "Me parece espectacular que la fiesta de San Isidro una a la gente joven y a la gente mayor", agregó.

Los rayistas también han formado parte de este homenaje. Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, mostró su pasión por esta fiesta, que le ha llevado incluso a tatuarse la palabra 'chulapo'. "San Isidro para mí es amigos, música y chulería. Me hice el tatuaje de chulapo porque amo Madrid. Me encanta la chulería de su gente y me recuerda mucho a mis amigos, a mi barrio y a mi familia", dijo.

El jugador del Getafe Borja Mayoral puso en el centro de la festividad a los amigos. "Para mí, San Isidro es un día especial que siempre está marcado en el calendario. Es un momento donde te vienen muchos recuerdos a la cabeza. El equipo se suele juntar bastante porque, a parte de compañeros, somos amigos", relató.

Mientras que el delantero del Leganés Diego García Campos explicó que su favorito gastronómico de esta fiesta son "las rosquillas, los barquillos, el vaso de chocolate para mojar". "San Isidro es alegría, tradición y felicidad, todo me encanta", afirmó.

Finalmente, desde el Alcorcón, Javier Rentero acogió este mensaje. ""Para mí, San Isidro en tres palabras es felicidad, diversión y chulería. Me ha encantado esta experiencia, ¡me han entrado ganas de ir a la Pradera!", concluyó.