Mallorca - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y Getafe disputarán un partido entre, a priori, dos rivales directos por la permanencia, pero al que los azulones llegan con la mente en los puestos europeos. Así, la urgencia de conseguir los tres puntos será mayor para los locales, que arrancaban la jornada marcando la salvación pero con los mismos puntos que el Valencia, antepenúltimo. Por su parte, el Getafe, séptimo con 17 puntos, busca encadenar tres victorias seguidas en Liga por primera vez desde 2020.

POSIBLES ALINEACIONES

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Josepg, Muriqi y Virigili.

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Femenía, Milla, Arambarri, Martín; Mayoral y Liso.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Mallorca y Getafe de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas en Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.