El Manchester City se echa otra vez encima del líder Arsenal

13 May 2026, United Kingdom, Manchester: Manchester City's Phil Foden (L) and Crystal Palace's Will Hughes battle for the ball during the English Premier League soccer match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium. Photo: Martin R - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City ha ganado este miércoles por 3-0 al Crystal Palace gracias a los goles de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho, en un partido que quedaba pendiente de la jornada 31, echándose otra vez los 'citizens' encima del Arsenal en su lucha mutua por el liderato de la Premier League.

En el Etihad Stadium, Semenyo inauguró el marcador sobrepasada la media hora con un golazo, aprovechando mediante un derechazo raso en el área rival la asistencia previa de Phil Foden, de tacón a espaldas. El 2-0 fue en el 40', tras un centro de Josko Gvardiol desde la banda izquierda, que tocó Foden y que convirtió en gol Marmoush con otro derechazo potente.

Y la sentencia del 3-0 corrió a cargo de Savinho en el minuto 84 tras un jugadón de Rayan Cherki, con galopada y asistencia final dentro del área visitante para que el exjugador del Girona rematase por abajo. Esta victoria situó a los pupilos de Pep Guardiola con 77 puntos, mientras que el Arsenal lidera con 79 puntos y quedan solo dos encuentros por jugarse.