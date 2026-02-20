Manolo González: "Si el Atlético está donde está en el fútbol mundial, es gracias a Simeone"

El técnico del RCD Espanyol de Barcelona, Manolo González, en una imagen de recurso. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol de Barcelona, Manolo González, elogió este viernes la figura del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, porque "lo que ha conseguido es una barbaridad" y si el equipo rojiblanco "está donde está es gracias" al argentino, mientras que reiteró que su vestuario debe "tener la cabeza en su sitio" pese a una mala racha porque "todos tienen momentos malos".

"Lo que ha conseguido Simeone es una barbaridad. Todos pensamos que el Atlético va a jugar la Champions cada año. En la vida te cansas de todo, pero es justo y de recibo decir que si el Atlético está donde está en el fútbol mundial, es gracias a Simeone", manifestó el técnico gallego en la rueda de prensa previa.

En ese sentido, González valora que el transcurso de LaLiga EA Sports causa "desgaste" en el banquillo y más "al no ganar" porque hay críticas. "Cuando quieres que gane tu equipo hay una decepción. Con Simeone tenemos muy poca memoria en el fútbol. Cuando llegó al Atlético de Madrid, no iba a la Champions cada año; estaba jugando por no descender. Ha conseguido ganar Ligas, Copa, Ligas Europa y dos finales de Champions, eso es mucho", indicó.

"El Atlético ha mostrado diversas caras. Ganaron 0-5 al Betis y 4-0 al Barça, pero luego perdieron contra el Rayo Vallecano. Era fuera de casa y estaban pensando un poco en el Brujas. Será complicado, pero esperamos dar el máximo nivel", prosiguió el técnico espanyolista sobre el encuentro del que confesó que "si no hay nada de última hora, estará toda la plantilla disponible".

El Espanyol afronta esta cita en el Riyadh Air Metropolitano en el peor momento de la temporada, pero el entrenador 'perico' lo tiene claro. "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. La calma nos ha de llevar a la victoria", señaló, al mismo tiempo que insistió en "recuperar la fiabilidad defensiva y la seguridad". "Tenemos que contraatacar bien, generar peligro. Con el tiempo todo se pone en su lugar", afirmó.

"Tenemos que tener la cabeza en su sitio. Quizás antes ganamos sin merecerlo y ahora perdemos sin merecerlo. He entrado yo a nivel individual para recuperar la mejor versión de cada uno de los jugadores. A partir de aquí hay que crecer. Todos los equipos tienen momentos malos. No se ha salvado ni el Real Madrid, que parecía muerto y ahora es el líder. Es complicado, todos queremos ganar, pero hay que trabajar para revertir la situación lo antes posible", comentó.

Por ello para sacar algo positivo del feudo colchonero, Manolo González necesita que su equipo haga un partido "largo" estando metidos en el duelo en todo momento. "El año pasado lo pasamos muy mal los primeros 20 minutos, pero luego lo competimos. Tenemos que llegar a ese momento", incidió.

"Para nosotros es importante ganar y las sensaciones, pero lo único que vale es ganar. Todo lo otro lo puedes vender como quieras. Si juegas mal y ganas, la visión es diferente. Tenemos que recuperar sensaciones, pero sobre todo volver a ganar porque es lo que nos traerá la estabilidad emocional", sentenció.