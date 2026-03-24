Mapi León recibe el alta y podrá jugar en Madrid

Archivo - La jugadora del Barça Femení Mapi León - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Mapi León ha recibido este martes el alta médica y podrá viajar con la expedición del Barça Femení para jugar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina contra el Real Madrid, este miércoles a las 18.45 horas en el Alfredo Di Stéfano.

"La jugadora del primer equipo femenino María León ha recibido el alta médica", comunicó de forma escueta el club blaugrana a los medios, por lo que la defensa central estará ya a disposición de su entrenador, Pere Romeu, para este duelo de ida.

Así, las únicas bajas por lesión serán las ya conocidas, por ser de larga duración, de la centrocampista española y mejor jugadora del mundo Aitana Bonmatí (fractura de peroné) y de la también internacional española y central Laia Aleixandri (rodilla).

La lista de convocadas de Pere Romeu es la siguiente: Gemma, Cata Coll, Txell Font; Irene Paredes, Mapi León, Marta, Ona Batlle, Aïcha, Brugts, Adriana, Carla Julià; Sydney, Alexia, Patri, Serrajordi, Kika, Vicky López, Rosalía; Salma Paralluelo, Pina, Graham Hansen, Pajor y Fenger.