Mapi León: "Lo fundamental en el Mundial será que tengamos el balón porque si no sufriremos"

La defensa de la selección española de fútbol 'Mapi' León no esconde que en el próximo Mundial de Francia deberán lidiar "con un grupo de los duros" y apuesta por tener "el balón" para llegar lejos e "intentar ser fuertes defensivamente".

"Nos ha tocado un grupo de los duros. Ya nos enfrentamos a Alemania (0-0 en un amistoso en noviembre) y fue intenso, son partidos que se deciden por detalles; y Sudáfrica tiene jugadoras que corren mucho y al final te exigen", afirma Mapi León a 'fifa.com'.

Para la zaguera, "lo fundamental en todos los partidos" del torneo será que tengan "el balón". "Si no lo tenemos, seguramente nos harán sufrir. Habrá que estar tranquilas y encontrar el momento exacto", subraya.

En este sentido, a dos meses del debut en la Copa del Mundo, la defensa del FC Barcelona cree que todavía faltan al juego "muchos ajustes porque siempre se puede mejorar". "Hay que intentar ser fuertes defensivamente y que te creen menos ocasiones, porque cuando te crean muchas es más posible que te marquen", opina.

"Y que fluya el juego, que combinemos más y encontremos situaciones más arriba, crear más peligro. La gente habla mucho, pero lo que quizás nos faltó en la pasada Eurocopa (2017) fue el gol. Cuantas más ocasiones crees, más posibilidades tendrás de meter", añade la aragonesa.

León es una de las capitanas del combinado nacional, una responsabilidad que considera "un premio" y una muestra de "confianza, pero también de responsabilidad". "Igual otra persona dice 'buff, prefiero que no y estar a mis cositas'. Pero si te gusta o te sientes capacitada, mola mucho", recalca.

La internacional reconoce igualmente que le "hierve la sangre" cuando sufre una derrota. "Odio perder", apuntó, asegurando que intenta "estar encima de las que estén más cansadas o ayudar a las que lo necesiten". "A mí, por ejemplo, si me están gritando siento que me 'enchufo' más", confiesa.

"Mi posición como defensa es recuperar el balón y defender, así que prefiero ser de las que me notan y de las que el rival diga 'Jo con esta, que no me va a dejar en todo el partido'", concluye León sobre sus cualidades en la zaga.