Marc Guiu deja el Chelsea y firma por el RB Leipzig

Archivo - Marc Guiu celebra un gol con el Chelsea FC - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Marc Guiu ha dejado la disciplina del Chesela FC inglés que entra Xabi Alonso para fichar por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, por el RB Leipzig alemán, rival del Real Madrid en la liguilla de la Liga de Campeones.

Guiu, jugador criado en La Masia del FC Barcelona, tenía contrato hasta 2029 con el equipo londinense, con el que no ha tenido demasiadas oportunidades tras su llegada en 2024, con 29 partidos disputados y ocho goles. El club de la Bundesliga habría pagado 17 millones de euros por el traspaso, según los medios.

"Marc, con su intensidad, velocidad y compromiso excepcionales, encaja a la perfección con el ADN del Leipzig. Aporta una energía tremenda, especialmente en defensa, pero también es una presencia en el área y tiene un claro olfato goleador. A pesar de tener solo 20 años, ya ha jugado al más alto nivel y en la Liga de Campeones", declaró el director deportivo del conjunto germano, Marcel Schäfer.

Guiu, internacional en categorías inferiores con la selección española, debutó con el FC Barcelona el 22 de octubre de 2023, con tan sólo 17 años y tras entrar en el campo en el minuto 79, marcó el gol de la victoria contra el Athletic Club tan solo 23 segundos después, lo que le convirtió en el jugador más joven en la historia del club en marcar en su debut con el primer equipo.

En el verano de 2024, el catalán fue traspasado al Chelsea, con el que se proclamó campeón de la Conference League, donde participó en siete partidos, y del Mundial de Clubes, y aunque el club le cedió en el verano de 2025 al Sunderland, le recuperó semanas después por la lesión de Liam Delap.