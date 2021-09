Marcelino: "El Atlético tiene una variedad ofensiva tremenda, pero no vamos a modificar nuestro libreto"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha asegurado que no van a cambiar su "libreto" para visitar este sábado en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid (16.15 horas), un equipo con "muchísimos registros" y "una variedad ofensiva tremenda" y ante el que tendrán que ser "agresivos en ataque" y "solidarios en defensa", además de tener un "día de acierto".

"No vamos a cambiar nuestro estilo, otra cosas es que el rival te obligue en ciertos momentos a hacer algo que tú no quieres. No vamos a modificar nuestro libreto", declaró en rueda de prensa. "Vamos con la ilusión, la ambición y el convencimiento de que podemos sacar un resultado positivo, la actitud de las últimas jornadas no hace pensar así", añadió.

El técnico asturiano es consciente de que para ganar deben "jugar un muy buen", y afirmó que un triunfo sería "un paso más en un proceso" que han iniciado con cuatro jornadas invictos. "Estamos con seguridad en lo que hacemos y con confianza para jugar un partido muy competido. Vamos a tratar de crear mucha dificultad al rival", advirtió. "Somos conscientes de que jugamos contra un equipazo; contra el Barça competimos a un nivel muy alto. El Wanda es un campo muy difícil, y con público, más", recordó.

"Tenemos que hacerlo todo bien: rendir al máximo nivel en todas las zonas del campo y tener un rendimiento individual rozando el máximo. Somos un equipo bueno a nivel colectivo, pero tenemos que tener además ese día de acierto. Debemos aprovechar las oportunidades que tengamos, que normalmente ante el Atlético de Madrid no son muchas, ser agresivos, intensos y muy verticales en ataque y muy solidarios y comprometidos en la faceta defensiva", expresó.

Sobre el conjunto rojiblanco, destacó que es el que "más se ha reforzado" de los candidatos al título. "El Atlético de Madrid tiene diez puntos, es colíder, es el actual campeón. Es un muy buen equipo al que se le suma el trabajo de un grandísimo entrenador que es capaz de aunar todas las calidades individuales en un colectivo que funciona como una apisonadora. El Atlético de Madrid es candidato al título, y de los equipos de arriba es el que más se ha reforzado", aseguró.

"Este equipo tiene muchísimos registros, tanto a nivel de sistema como de juego. Es un equipo superequilibrado, muy bueno cuando defiende y contraataca y cuando ataca; tiene uno de los mejores registros en ataque posicional de LaLiga. Además, tiene un arsenal ofensivo con futbolistas de diferentes características, muy buenos en el uno contra uno, al atacar los espacios y en la finalización. Tienen una variedad ofensiva tremenda", prosiguió.

Por último, Marcelino se alegró del buen momento de Iñaki Williams, que anotó en las dos últimas jornadas. "Es una persona que sufrió mucho en el final de la temporada pasada, le ha venido muy bien el descanso para venir con la cabeza limpia. Para un jugador que está en el foco, el hecho de que meta goles va a aumentar su autoestima. Lo veo bien, es un chico encantador, trabajador, cariñoso, disciplinado, que se come la cabeza muchísimo. Nos alegra que esté bien", finalizó.