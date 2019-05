Marcelino: "La eliminatoria no está decidida, confiamos en nuestros futbolistas"

Publicado 03/05/2019 0:03:25 CET

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, afirmó que todavía "no está decidida" su eliminatoria de semifinales en la Liga Europa, pese a perder por 3-1 en la ida contra el Arsenal, añadiendo que él y su cuerpo técnico confían "en nuestros futbolistas" para remontar.

"La eliminatoria no está decidida, confiamos en nuestros futbolistas y que con nuestra gente le vamos a poner las cosas muy difíciles al Arsenal", comentó Marcelino este jueves, ante los micrófonos de Movistar Plus, desde la zona mixta del Emirates Stadium.

"Nos adelantamos en el marcador, ellos aprovecharon muy bien sus ocasiones; prácticamente, sus dos primeros tiros a puerta los transformaron en gol. Luego nos hicieron alguna ocasión más en alguna contra, pero es una lástima ese último gol", añadió.

"Hemos cometido errores que no solemos cometer, no hemos defendido bien dos centros laterales. Ellos tienen dos delanteros que no perdonan y así lo han demostrado", dijo Marcelino, en alusión a los tantos de Alexandre Lacazette y de Pierre-Emerick Aubameyang.

Por último, no se arrepintió de jugar con cinco defensas desde el inicio. "El equipo se adaptó muy bien a este sistema. Creo que hicimos un muy buen partido, competimos de tú a tú al Arsenal, tuvimos ocasiones nosotros para meter un segundo gol", analizó.