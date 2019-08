Marcelino García: "Seguro que hay equipos que se están frotando las manos con nuestros problemas"

Publicado 08/08/2019 18:45:56 CET

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó que no han notado "una pérdida de confianza" por parte de la propiedad del club que encabeza Peter Lim y lamentó que haya equipos que "se están frotando las manos" con la crisis "bastante difícil de entender" que ha vivido la entidad y que opina cerrada, mientras que, por otro lado, no duda de la continuidad de Rodrigo Moreno, cuya marcha "sería una merma muy importante".

"No nos consta una pérdida de confianza, al menos nadie nos lo ha dicho y hemos estado enfrente de ellos", señaló Marcelino este jueves en rueda de prensa, donde reconoció que "toda este crisis es bastante difícil de entender" y "absolutamente inesperada".

Para el asturiano, se debería haber evitado "por el bien del Valencia, su afición, esta plantilla y de seguir creciendo". "Seguro que hay equipos que se están frotando las manos con nuestros problemas", advirtió.

"Intentaremos que todo haya quedado cerrado y así parece ser y las palabras lo certifican y ahora los hechos lo demostrarán", añadió, aclarando que sabía lo que había "pasado" en el encuentro de la semana pasada en Singapur. "Pero no soy la persona indicada para hacer pública una reunión sin haber estado", zanjó.

Además, no quiso responder a "una hipótesis" al ser cuestionado sobre si se habría ido si no hubiese seguido Mateu Alemany. "Afortunadamente para el Valencia, Mateu sigue de director general", se limitó a comentar el preparador valencianista.

Marcelino pidió "no mirar permanente a una situación puntual y sí a dos años exitosos" y remarcó que su renovación "es absolutamente secundaria". "Estoy acostumbrado a trabajar en mi último año de contrato y eso no tiene incidencia en mi día a día. Nos gustaría seguir mucho tiempo, pero también considero que los ciclos de los entrenadores son cortos. Yo soy muy feliz en Valencia, la semana pasada no lo estaba tanto", indicó.

Ahora, siguen "trabajando para cerrar la plantilla desde el consenso y al plan de estabilidad del propietario", centrados en buscar "soluciones para intentar completar lo que funciona bien e intentar mejorar lo que es mejorable", aunque sí confesó que después de lo sucedido la semana pasada "se iba a acelerar el tema de los fichajes".

"Si un equipo pasa del duodécimo con gasto excesivo al cuarto rentabilizando los fichajes y luego repite y gana un trofeo once años después y al Barça de Messi que sólo había perdido finales contra el Real Madrid, en base a un modelo basado en el consenso, supongo que ese es el modelo", reflexionó.

También fue claro el de Villaviciosa sobre el futuro de Rodrigo Moreno y una posible marcha a la Premier. "Mi sensación es que va a seguir porque él quiere seguir", remarcó. "Nuestra idea es que siga siendo feliz y convencido de que es lo mejor para él. Su marcha sería una merma muy importante en nuestro potencial y tendríamos que ir al mercado a solventar la baja de un futbolista casi determinante y eso no sería fácil", avisó.

"No voy a hablar de ningún futbolista que no esté en la plantilla", replicó preguntado por Rafinha. "Necesitamos al menos tres futbolistas para completarla: un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo", puntualizó el asturiano, que cree que tienen "una plantilla extraordinaria, absolutamente unida y reforzada por los logros del año pasado". "Pedimos que la afición nos apoye en una temporada difícil con objetivos complicados", agregó.